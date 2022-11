Des gains importants dès le début des transformations

Une entreprise n’a pas à attendre d’avoir terminé sa transformation numérique pour en retirer les fruits. Dès les premières étapes du virage, elle est en mesure de réaliser des gains.

Delta Star, un fabricant de transformateurs de puissance de Saint-Jean-sur-Richelieu, est bien placé pour le savoir. Pourtant, il n’en est encore qu’aux balbutiements de sa démarche vers l’usine 4.0 amorcée au début de 2022.

Comme première étape, l’entreprise a travaillé avec Digifab, un centre d’expertise industrielle, pour évaluer les zones potentielles d’amélioration et établir une feuille de route de son virage numérique.

« Un des premiers projets mis en place a concerné la capture de données en matière de santé et sécurité au travail, explique Alix Némorin, coordonnateur de l’amélioration et de la transformation. On a créé une application maison qui permet aux employés de numériser les données et de les partager sur le système. »

Auparavant, les employés devaient remplir à la main les audits de sécurité pour rassembler données et commentaires. Le tout est maintenant accessible en ligne.

« On a ainsi accès à des données fiables et pertinentes en temps réel, précise Alix Némorin. Juste avec cette amélioration, on gagne en rapidité et en vitesse de réaction. »

« Les employés ont vite constaté les avantages de la numérisation, ce qui a réduit la résistance au changement. Déjà, ils ont demandé à ce qu’on crée une application semblable pour d’autres types d’audit », ajoute-t-il.

Un processus en continu

« Un virage numérique, c’est un processus en continu et chaque étape permet d’optimiser les opérations de l’entreprise », explique François Blackburn-Grenon, expert en virage numérique chez Digifab.

L’organisme, qui est affilié à DEL – Développement économique de l’agglomération de Longueuil, a comme mission d’accélérer les projets numériques au sein des entreprises du territoire.

Il n’est pas toujours nécessaire non plus d’investir une somme dans les six chiffres, voire plus pour améliorer son efficacité. L’application de Delta Star a été développée à faible coût, indique M. Némorin.

« Souvent, les entreprises n’utilisent pas le plein potentiel de leurs outils informatiques, constate M. Blackburn-Grenon. Juste en explorant ce qu’elles possèdent déjà, elles découvrent qu’il est possible d’automatiser certaines tâches, comme la numérisation des bons de commande et de la facturation. Elles deviennent ainsi plus performantes sans qu’il leur en coûte un sou. »

Un accompagnement personnalisé

Digifab accompagne les entreprises de toutes tailles qui sont à différents stades de leur développement numérique.

« Il y a celles qui veulent s’améliorer sans trop savoir par quoi commencer. On commence alors par établir un diagnostic. Juste le fait de revoir ses processus opérationnels entraîne déjà des améliorations », explique François Blackburn-Grenon.

Digifab est aussi en mesure d’accompagner les entreprises qui ont déjà entrepris une démarche et qui cherchent une solution à une problématique spécifique. Il aide aussi celles qui sont bien avancées et ont besoin de nouvelles idées.

Le centre dispose d’une usine de 10 000 pieds carrés entièrement automatisée qui utilise des technologies de pointe pour l’assemblage de produits. Le Digifab QG compte également une zone interactive regroupant des kiosques de fabricants d’ici qui font la démonstration de leurs technologies.

« Les entreprises ont alors la possibilité de voir ce qui est disponible sur le marché et qui pourrait répondre à leurs besoins », affirme M. Blackburn-Grenon.

En ce temps où la main-d’œuvre se fait rare, les entreprises ont gros à gagner à prendre le virage numérique, conclut-il.