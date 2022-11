MICHAUD, Gérald



À la Résidence Côté Jardins, le 9 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Gérald Michaud, époux de dame Réjane Fréchette. Il était le fils de feu Louis-Philippe Michaud et de feu Marie-Luce Deschênes. Natif de Mont-Joli, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11 h 30.et de là au cimetière de Cap-Rouge. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Yvon (Denise Arsenault), Hélène, Monique (Michel Blouin); ses 7 petits-enfants : Jean-Philippe Michaud (Marie-Christine Ouellet), Mathieu Michaud (Ariane Dumoulin), Frédéric Michaud (Geneviève Parent), Marc-Olivier Blouin (Frédérique La Forge), Maxence Blouin (Mai Khanh Quach), Louis-André Blouin, Juliane Michaud; ses 5 arrière-petits-enfants : Édouard, Gabriel, Vincent, Clara-Rose et Ophélie. Il est allé rejoindre sa sœur et ses frères : feu Colette (Normand Théberge), feu David (feu Jeannine Hamel), feu Rodrigue (Francine Hébert), feu Conrad (Olivette Saint-Germain). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Fréchette : Roland (Aline Tanguay), Jean-Rock (Claudette Lemieux), Gaétan (feu Carole Fradette, Nicole Bilodeau), Françoise (feu André Boulé), Marceline (Marcel Archambault), feu France (feu Henry A. Walsh), Denise (Jean-Pierre Jussaume), Donald (feu France Saint-Laurent, Hélène St-Laurent), feu Odette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins, 4770, rue St-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures Qc, G3A 0K9, 418 780-8179, www.fondationjhsl-cj.com ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca