LAROCHE, Luc

À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Luc Laroche, époux de madame Cécile Bégin, fils de feu Fédora Gagnon et de feu Lucien Laroche. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13 h 30 à 15 h 45.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle, Marc (Anne Gosselin) et Yvan (Lyne Bédard); ses petits-enfants: Olivier (Isabelle Moncion), Raphaël (Amélie Bertaigne), Jean-François (Mélanie Clermont), Valérie (Nicolas Marcheterre) et Josyane (Matthew Weston); son arrière-petit-fils Théodore; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Gaston (Colette Mercier), feu Guy (feu Berthe Tétreault), feu Jeanine (feu Dave Anderson), feu Jean-Yves (feu Huguette Blais), feu Jules (Rolande Lemay), feu Paul (Gabrielle Dubé), feu Claude, feu Huguette (feu Claude Boulanger), Marcel (feu Paulette Brulotte), feu Pierrette (feu Lilys Mercier), Marielle (feu Claude Gendron), Maurice (Catherine Bilodeau), feu Suzanne (feu Gilles Tétreault) et de Jacques (Aline Couture). Il était également le beau-frère des membres de la famille Bégin: feu Yolande (feu Réal Desbiens), feu Colette (Victor Seppey) et Denis. Sincères remerciements au personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, téléphone : 418 657-5334, www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.