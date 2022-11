Folie immobilière: bonne chance si vous voulez acheter une résidence seul!

Si dénicher une résidence à son prix n’est déjà pas chose facile pour un couple à revenus moyens au Québec, le défi relève presque de l’impossible pour une personne seule souhaitant s’établir tant sur l’île de Montréal qu’en périphérie.

«Le marché de Montréal n’est définitivement pas taillé pour les premiers acheteurs disposant de revenus dans la moyenne québécoise», admet Jocelyn Vaillant, courtier immobilier de Via Capitale, sur le Plateau Mont-Royal.

Photo Centris

Bienvenue aux bricoleurs

Selon les calculs effectués à notre demande par Hypotheca, un des grands courtiers hypothécaires au Québec, un ménage composé d’un seul adulte disposant d'un revenu d’emploi moyen (53 442$ avant impôt) et d’économies suffisantes pour une mise de fonds de 5% peut s’offrir une résidence d’un prix maximum de 187 354$.

Or, s’il est encore possible dans certaines régions du Québec de trouver un toit pour cette somme, dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal – qui, en sus de Montréal, comprend les villes de Laval et de Longueuil, en plus d’une bonne partie des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie – mieux vaut espérer un miracle.

Photo Centris

De fait, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le prix médian d’une unifamiliale dans cette RMR s'élevait à 560 000 $ pour les 8 premiers mois de 2022. Pour la même période, le prix médian d’une copropriété (ou condominium) atteignait 400 000 $. Et, sur l’île de Montréal spécifiquement, la situation est encore bien pire.

Néanmoins, une courte recherche sur Centris nous a permis de découvrir quelques curiosités vendues pour moins de 200 000$ à Montréal, pour qui est habile de ses mains ou prêt à de nombreux compromis.

Photo Centris

Pour ce budget, on trouve entre autres des espaces de stationnement (sans l’habitation!) ou quelques mini-condos, souvent défraîchis, dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ou de Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Avis aux intéressés: dans l’arrondissement de Saint-Laurent, il y a aussi une maison mobile datant de 1976, installée sur un terrain en location, le tout pour 189 000$.

Photo Centris