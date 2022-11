Immobilier: «Ça a été la zizanie totale» en Outaouais

PRIX DEPUIS 5 ANS Gatineau +88% +88%

La surchauffe immobilière n’a pas épargné Gatineau.

«C’est possible de se trouver une maison à Gatineau dans ces prix-là, mais c’est sûr qu’il faut pas être trop sélectif, faut pas avoir des critères trop élevés. C’est quand même plus possible qu’on pense de trouver une propriété [qui ne soit] pas à l’autre bout du monde, avec des services et écoles à côté», explique Matthieu Jodoin, courtier immobilier pour RE/MAX Gatineau.

Selon ce dernier, il faut donc s’attendre à acheter une propriété construite, généralement, dans les années 1950 et dont la réfection date des années 1980.

Photo Centris

«Ça a été la zizanie totale et des surenchères presque à tous les coups. On pouvait faire 27 visites en deux jours ou en une journée, on faisait juste gérer des offres», soutient M. Jodoin.

Gatineau quartier Buckingham 299 000 $ jumelé à étage construit en 1990 avec quatre chambres, dont une au sous-sol, ainsi qu’une salle- de-bain et une salle d’eau. La propriété compte également un terrain arrière avec une piscine hors-terre.

Pour ce dernier, la fête est bel et bien finie, même si le marché reste très bon dans la région.

«On voit un changement: des offres multiples, il y en a beaucoup moins. Même si on affiche une propriété au juste prix, elle peut maintenant rester deux, trois semaines sur le marché et les acheteurs peuvent négocier des conditions raisonnables», ajoute-t-il.

Pour M. Jodoin, difficile de savoir où s’en va le marché.

«C’est difficile de savoir, parce qu’on ne peut pas comparer avec ce qui s’est passé dans les deux dernières années. Ce n’était pas une situation habituelle», explique-t-il.

«Des offres à 180 000$ au-dessus du prix demandé» en Estrie

Photo Centris

Sherbrooke quartier Rock Forest 300 000 $ Maison détachée sur deux étages avec grand terrain en arrière

Trois chambres spacieuses, deux salles de bain et très grande salle familiale au sous-sol.

Avec la pandémie, l’Estrie a particulièrement été touchée par la surchauffe immobilière, alors que les Québécois se sont mis à chercher activement des propriétés.

«Les prix ont beaucoup augmenté dans la région, c’est pas rare qu’on trouve des jumelés autour de 400 000$», explique Geneviève Grandmont, courtière immobilière chez Via Capitale.

«J’ai fait des offres à 180 000$ au-dessus du prix demandé, avec la garantie enlevée, sans inspection», soutient celle qui pouvait avoir 80 appels sur une seule maison.

Cependant, avec la hausse des taux d’intérêt, les prix des propriétés commencent à descendre petit à petit et le marché se calme, remarque-t-elle.

«Les maisons sont plus difficiles à vendre. Au lieu d’avoir plusieurs visites en quelques jours, on va en avoir quelques-unes en une semaine. On a aussi moins d’offres», ajoute-t-elle, en affirmant ne plus avoir de surenchère.

Les maisons pour les familles, une rareté dans le Centre-du-Québec

Photo Centris

PRIX DEPUIS 5 ANS Drummondville +83% +83%

Les maisons pour les familles se font rares dans le Centre-du-Québec.

«Dans les prix que l’on regarde, il n’y avait pas beaucoup [de maisons] qui ressortaient dans les critères qu’on fixait. Il fallait un peu étirer les critères, comme aller dans un quartier un peu moins populaire», soutient Nicolas Massé, courtier immobilier à l’agence BL.

Depuis que la pandémie a frappé, l’inventaire de maisons a été presque vidé. Résultat: il reste peu de choix, soutient M. Massé. Mais l’inventaire commence à se remplir depuis peu.

Photo Centris

Drummondville quartier Drummondville 305 000 $ Maison détachée, construite en 1998, avec terrain arrière, qui se situe dans un quartier paisible.

La propriété comporte cinq chambres, dont trois au sous-sol ainsi qu’une salle de bain et une salle d’eau.

«Quand on en met maintenant, les prix tournent plus autour de 350 000$-360 000$, et ça part très rapidement», ajoute-t-il. Malgré tout, la surenchère commence à disparaître petit à petit, laissant l’opportunité aux acheteurs de négocier à la baisse le prix des propriétés.

Selon M. Massé, il faut s’attendre à ce que les prochains mois soient à l’avantage des acheteurs, qui devraient de nouveau avoir «le gros bout du bâton».

«Je pense que les deux prochaines années, le marché va stagner et que l’inventaire va se remplir», conclut-il.

Les prix en Mauricie influencés par la proximité avec Montréal

Photo Centris

PRIX DEPUIS 5 ANS Trois-Rivières +85% +85%

La proximité avec Montréal a fait augmenter le prix des propriétés dans le secteur de Trois-Rivières.

«Il y a eu beaucoup de surenchère dans notre région, sûrement parce qu’on se situe entre Québec et Montréal et qu’il n’y avait pas assez de maisons dans le secteur. C’était vraiment un phénomène nouveau chez nous», explique Kenny Hamel, courtier immobilier pour RE/MAX de Francheville, à Shawinigan.

Pendant la pandémie, de nombreux Montréalais ont décidé de s’y installer.

Photo Centris

Trois-Rivières quartier Cap-de-la-Madeleine 219 900 $ Maison détachée rénovée au fil des années sur deux étages avec petit terrain en avant.

Trois chambres spacieuses, une salle de bain et une salle d’eau avec garage.

Terrain 6 281 pieds carrés.

«Si on veut vraiment respecter les critères fixés, il n’y a pas beaucoup de propriétés. Ce n’est pas très étonnant, parce qu’on est dans une période assez calme», soutient M. Hamel.

Avec le marché qui ralentit et la surenchère qui se calme, les vendeurs affichent dorénavant le prix réel qu’ils souhaitent obtenir, donc un prix plus élevé que celui qui pouvait être affiché au cours de la pandémie.

Pour M. Hamel, il faut s’attendre à ce que le marché se rééquilibre de mois en mois.

«On a moins de visites, le délai de vente est plus élevé. Avant, on vendait une maison en une semaine, maintenant on retrouve des délais de vente de 30 jours», ajoute-t-il.

Abitibi: deux choix avec un budget de 315 000$ à Val-d'Or

Photo Centris

PRIX DEPUIS 5 ANS Val-d'or +41% +41%

«Quand on a un budget de 315 000$, on a deux choix: soit on accepte de devoir faire des rénovations, soit on sort du centre de Val-d’Or. Si on sort du centre, là, on trouve des propriétés à meilleur prix», explique Lyne Daoust, courtière immobilière pour Royal LePage Limoges.

Comme dans plusieurs régions du Québec, l’inventaire de maisons est encore très bas depuis plusieurs mois, confirme-t-elle.

«Les maisons qui restent longtemps sur le marché sont celles qui ont besoin d’énormément de rénovations, sinon, ça part très vite», ajoute Mme Daoust.

Malgré tout, Val-d’Or est loin d’avoir été la région la plus touchée du Québec par la surchauffe immobilière.

Val-d’Or quartier de l’Hôpital 292 000 $ Maison détachée à étages construite en 1968 comprenant six chambres, dont deux au sous-sol, et deux salles-de-bain, sur un terrain de 8400 pieds carrés.

La maison est vendue sans garantie légale.

«On a eu de la surenchère, mais rien de comparable à Montréal. Quand on avait quatre acheteurs sur la même maison, c’était incroyable», souligne-t-elle.

À son avis, il faut s’attendre à ce que les prix arrêtent de grimper, mais restent stables dans les prochains mois.

«Par contre, il va sûrement y avoir des baisses de prix, surtout pour les propriétés qui ont été affichées à un prix trop élevé», dit-elle.

GRAND DOSSIER EN IMMOBILIER Objectif : trouver une propriété pour moins de 315 805 $ Découvrez ce qu’une famille moyenne peut s’offrir comme maison dans les différentes régions du Québec