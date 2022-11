Immobilier: voici à quoi ressemblent des maisons abordables dans l’est du Québec

Pas facile de dénicher une maison à moins de 300 000$ dans le Bas-Saint-Laurent

PRIX DEPUIS 5 ANS Rimouski +51% +51%

Dénicher une maison à moins de 300 000$ est plus difficile qu’on pourrait croire au Bas-Saint-Laurent. «Dans le prix fixé, on n’avait pas beaucoup de choix! Ça m’a un peu surprise de voir que j’étais limitée avec plus de 300 000$», s’exclame Danie Truchon, courtière immobilière pour Proprio Direct.

Car avant la pandémie, les inventaires de propriétés étaient hauts, assure-t-elle. «Avec la COVID, les inventaires se sont tous écoulés, particulièrement avec les gens de la ville qui cherchaient des maisons proches du fleuve.»

Rimouski quartier Saint-Pie X 269 900 $ maison détachée construite en 1959 dans un quartier familial de rimouski.

La propriété comporte trois chambres, deux salles-de-bain et une salle d’eau. Avec 4500 pieds carrés de terrain, on retrouve également une cour, un garage et une allée pour station- ner deux voitures.

Si le marché connaît maintenant un ralentissement, celui-ci reste toutefois très bon. Ce sont surtout les propriétés ayant une vue sur le Saint-Laurent qui sont encore très recherchées, assure-t-elle. «Je n’ai pas de boule de cristal, mais j’ai l’impression que le marché va sûrement ralentir pour arriver à un marché plus facile pour les premiers acheteurs. Ce sont eux qui paient le prix de ce marché», estime Mme Truchon.

Des prix stables sur la Côte-Nord

PRIX DEPUIS 5 ANS Baie-Comeau +15% +15%

Même si les deux dernières années ont bousculé le marché de Baie-Comeau, la guerre de la surenchère n’a pas fait exploser les prix des maisons.

«Ici, ça n’a pas été un gros fardeau. Les gens proposaient entre 1000$ et 10 000$ de plus, c’était vraiment pas énorme», explique Karianne Lévesque, courtière immobilière chez Proprio Direct sur la Côte-Nord.

Et comme le marché était très actif, l’inventaire de propriétés s’est rapidement vidé.

«Pendant la pandémie, tout se vendait vraiment rapidement. En ce moment, quand les maisons n’ont pas besoin de rénovations majeures et sont bien entretenues, ça part vraiment vite», soutient Mme Lévesque.

Baie-Comeau quartier Mingan 269 900 $ résidence construite en 1966 sur un terrain de 6000 pieds carrés.

La propriété, détachée, comporte quatre chambres, dont deux au sous-sol, ainsi que deux salles de bain.

Elle est située dans un quartier paisible et familial, en face d’un parc.

«À Baie-Comeau, lorsqu’on paie une maison 300 000$ ou plus, c’est parce qu’on a de l’argent, qu’on a des critères très particuliers, qu’on veut une rue particulière avec vue sur l’eau», affirme-t-elle.

Ayant encore peu de maisons sur le marché, la courtière estime que les offres multiples et la petite surenchère devraient continuer quelques mois à Baie-Comeau.

«Ça risque de plus se calmer à partir du mois février jusqu’en juin, car c’est à ce moment-là que l’on a le plus de maisons en vente», conclut-elle.

Les nouveaux arrivants en Gaspésie ont fait grimper le prix des maisons

La pandémie a joué les trouble-fêtes pour les premiers acheteurs en Gaspésie.

PRIX DEPUIS 5 ANS Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine +60% +60%

«Ce qui a corrompu le marché ici, ce sont les nouveaux arrivants qui sont venus avec le télétravail, pour qui des maisons à 200 000$ – 250 000$, ce n’était pas cher, alors ils ont fait grimper le prix des maisons», explique Louise-Hélène Delorme, courtière immobilière chez RE/MAX AVANT TOUT Gaspé.

Car en 2021, 80% des acheteurs provenaient de «la ville», ajoute Mme Delorme.

Résultat: la situation devient extrêmement difficile pour les premiers acheteurs de la région, soutient-elle. «Le gros marché dans le grand Gaspé, ce sont des premiers acheteurs qui ont un budget d’environ 200 000$ pour deux, trois chambres», précise-t-elle.

Gaspé quartier Rivière-au-Renard 305 000 $ maison détachée construite en 1978, avec 11 053 pieds carrés de terrain.

La propriété compte 4 chambres dont 2 au sous-sol, ainsi que deux salles-de-bain et un garage double.

La maison se trouve également à quelques minutes des écoles et des services.

Mais avec le ralentissement du marché, la reprise du travail en présentiel et la fin des mesures sanitaires strictes, de moins en moins de métropolitains font le choix d’aller vivre en Gaspésie. «On sent que les acheteurs se basent encore sur les prix de 2021, mais sont finalement obligés de vendre à la baisse», souligne Mme Delorme.

Selon elle, les prix devraient diminuer d’environ 10 % dans les prochains mois.

Saguenay–Lac-Saint-Jean: des offres multiples automatiques pour les maisons à moins de 300 000$

PRIX DEPUIS 5 ANS Saguenay +40% +40%

«Quand la pandémie a éclaté, ça a vraiment été la folie furieuse. Le monde se garrochait pour s’acheter des maisons, certains achetaient des maisons sans même les visiter, à des prix complètement fous», relate Alexandra Desbiens, courtière immobilière chez Via Capitale Saguenay/Lac-St-Jean, équipe Everest.

Depuis, même si la situation commence à ralentir, elle ne s’est pas totalement calmée, ajoute-t-elle.

«On voit encore de la surenchère, même si moins qu’à Montréal. Mais ce phénomène s’est vraiment concentré sur les maisons pour les familles entre 200 000$ et 300 000$, ça part en offres multiples automatiquement», explique-t-elle.

Saguenay quartier Chicoutimi 315 000 $ Résidence unifamiliale de plain-pied, construite en 1980, possédant un terrain de 9052 pieds carrés.

Située dans un quartier familial, elle est à proximité des écoles primaires et secondaires, elle comporte quatre chambres, dont une au sous-sol, ainsi qu’une salle de bain.

C’est notamment à cause du manque d’inventaire que la situation ne bouge pas, dit-elle.

«Pour le moment, l’inventaire ne remonte pas du tout», affirme-t-elle.

Pour Mme Desbiens, il est clair que le marché va évoluer et ralentir, même si les prochains mois risquent d’être encore intenses.

«On voit que les acheteurs sont tannés de faire des offres multiples, ils sont découragés, ils sont déprimés. S’il y a moins de gens qui font des offres, le prix des maisons va baisser, encore plus avec la hausse des taux d’intérêt», estime-t-elle.

Le Nord-du-Québec beaucoup moins touché par la surchauffe immobilière

«C’est encore possible de trouver une maison clé en main avec trois chambres en dessous de 300 000$, on peut parfois même avoir quatre, ou même cinq chambres. Cependant, ce sont des maisons qui ont de l’âge, mais qui sont en bon état et rénovées», soutient Dex Savage, courtier immobilier chez Royal LePage Limoges, à Chibougamau.

Chibougamau 249 000 $ Propriété détachée de plein-pied construite en 1958 sur un terrain de 6600 pieds carrés.

La propriété comprend trois chambres, dont une au sous-sol, une salle de bain et une salle d’eau, ainsi qu’un spa et un solarium.

Loin des grands centres urbains québécois, le Nord-du-Québec a été beaucoup moins touché par la surchauffe immobilière de la pandémie.

«Il y a très rarement eu de la surenchère ici, ça se vendait proche du prix affiché et c’était très rare qu’on le dépasse», explique-t-il.

Pour les prochains mois et la prochaine année, le courtier de Chibougamau pense que le marché risque de stagner.

«Tout va dépendre si les gens sont capables de passer à travers la hausse des taux d’intérêt ou si les banques vont reprendre les propriétés. C’est ça qui fera la plus grande différence dans la valeur du marché», estime-t-il.

