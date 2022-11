La vieille cité du Port d’Argent

La ville de San Felipe de Puerto Plata se situe sur la côte d’Ambre (au nord) de la République dominicaine sur l’île d’Hispaniola. Reconnue pour ses stations balnéaires et ses plages de sable doré, mon attention fut plutôt tournée vers cette ville surnommée Port d’Argent, par Christophe Colomb lui-même. Fait intéressant, la ville possède le seul téléphérique des Caraïbes. Celui-ci nous dépose à plus de 793 mètres au sommet du mont Isabel de Torres. La vue incomparable surprend, pourvu que les nuages ne voilent pas le paysage. Sur ce promontoire, on retrouve un Christ rédempteur, réplique de celui de Rio de Janeiro, au Brésil. De retour au niveau de la mer, je fais un détour par le cœur de la vieille cité à l’architecture victorienne très colorée. C’est à la fois un grand plaisir pour les yeux et l’appareil photo. Ainsi, j’en profite pour déambuler dans la place de l’Indépendance. Je me laisse envoûter par ce charme un peu rétro. Sa magnifique cathédrale, son monument central circulaire et les façades qui entourent ce parc urbain. Quel bonheur de découvrir les petites rues moins passantes et de plonger en pleine immersion visuelle ! La mosaïque de couleurs tropicales, avec des accents européens, issus de son héritage colonial espagnol, est captivante et inoubliable.

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105mm

Exposition : 1/800s à F/8

ISO : 160