Qui se cache derrière le provocateur et coloré Hubert Lenoir?

Provocateur, coloré, unique, mystérieux, extraverti, indomptable. Les qualificatifs sont nombreux pour décrire Hubert Lenoir depuis le succès de son premier album solo, Darlène, en 2018. Quatre ans plus tard, l’artiste de 28 ans de Québec poursuit sa route en récoltant les éloges pour son deuxième projet, PICTURA DE IPSE : Musique directe, le plus nommé cette année au gala de l’ADISQ. Mais qui se cache derrière ce personnage public qui ne laisse personne indifférent? On a tenté de percer (un peu) le mystère.

Hubert Lenoir a toujours tenu à garder sa vie personnelle le plus loin possible des projecteurs. Même s’il est une bête de scène devant une foule – «j’ai l’impression que je suis peut-être un peu né pour faire ça» –, l’auteur-compositeur souhaite passer inaperçu dans sa vie de tous les jours.

«Je suis de nature assez privée, dit-il au Journal. J’essaie de faire pousser ma barbe pour ne pas me faire reconnaître [rires]. Des fois, ça peut devenir un peu pesant. Je suis tanné de porter des casquettes, capuchons.»

C’est un peu pour ça qu’il envisage de partir plusieurs mois à l’étranger l’année prochaine.

«J’hésite entre Miami, Paris ou l’Italie, mentionne-t-il. J’irais écrire, habiter, vivre, exister ailleurs.»

Pas un personnage

Quand on ose parler du «personnage Hubert Lenoir», le musicien, né Hubert Chiasson à Québec en 1994, se braque et dit avoir déjà eu de la difficulté avec ce terme il y a quelques années.

«On parlait d’un personnage, alors que c’était des vrais trucs que je ressentais au fond de moi. Si je mettais une robe ou du maquillage, c’était déjà quelque chose que je faisais dans ma vie avant. Ça m’a coûté beaucoup dans ma vie d’assumer qui j’étais. Donc, de me faire dire que c’est un personnage, c’est comme un peu venir invalider qui je suis en tant que personne.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

«Pour une jeunesse de ma génération qui navigue dans la société en étant un peu comme moi, c’est un peu de dire que ce n’est pas vraiment toi, que ce n’est pas vraiment ton identité.»

Un bras de distance

Alors que certaines de ses frasques ont beaucoup fait jaser dans le passé – on n’a qu’à penser au Félix qu’il s’est mis dans la bouche au gala de l’ADISQ ou à une fesse qu’il avait montrée à La Voix –, Hubert Lenoir rejette aussi le qualificatif «provocateur».

Photo d'archives Agence QMI

«C’est comme si j’étais constamment en train de me demander c’est quoi ma prochaine provocation, dit-il. C’est plus un désir de me faire rire moi-même en me foutant un peu des conséquences. Ce n’est pas nécessairement calculé.»

Grand sensible dans sa vie personnelle – «j’ai tout le temps envie de pleurer ces temps-ci, j’ai les larmes faciles» –, Hubert Lenoir mentionne trouver souvent pratique d’avoir une image étrange auprès d’un certain public.

«Quand je vais à l’épicerie, par exemple, il y a des madames qui me reconnaissent. Mais elles pensent que je suis comme diabolique ou sataniste! Ça permet que les gens me crissent patience. C’est comme une sorte de bras de distance.»

Collaborations en France?

À seulement 28 ans, Hubert Lenoir a un début de carrière pour le moins éclatant. Quels sont ses rêves pour les prochaines années?

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

«Il y a plein de choses que je veux faire, répond-il. Il y a plein d’artistes en France, dont des idoles de jeunesse, qui m’écrivent et qui veulent travailler avec moi. J’ai hâte de voir ce que je peux faire. Je suis dans la même situation dans laquelle j’étais quand Darlène s’est terminé. Qu’est-ce qui s’en vient? Il y a tellement d’opportunités. J’ai probablement cinq ou six idées d’album. Je dois juste choisir sur laquelle je travaille en premier.»

«Je vais essayer de gérer ça. En même temps, j’ai l’impression que, de par ma manière peu orthodoxe de travailler et de faire de la musique, je suis souvent confronté à certains défis. J’ai un processus de travail assez différent. Ce n’est pas toujours facile, ce n’est pas toujours le truc le plus fluide, mais je pense que ça paie après ça. J’aimerais vraiment voir où tout ça peut m’amener.»

La consécration attendue?

Nommé 11 fois aux galas de l’ADISQ 2022 cette année, Hubert Lenoir pourrait bien vivre la consécration avec son excellent projet PICTURA DE IPSE : Musique directe. Mais l’auteur-compositeur préfère ne pas trop penser au nombre de statuettes qu’il pourrait récolter.

En 2018, Hubert Lenoir avait remporté quatre Félix pour Darlène (album de l’année choix de la critique, album pop de l’année, chanson de l’année, révélation de l’année) sur un total de sept nominations.

Cette fois-ci, même s’il a obtenu quatre nominations de plus avec son deuxième disque, l’auteur-compositeur n’envisage pas le gala 2022 différemment.

«J’essaie de ne pas me faire d’attente sur ce que je pourrais gagner ou pas. C’est tellement subjectif comme affaire. Mais disons que ce soir-là, dans la seconde où je serai nommé [comme finaliste d’une catégorie], c’est la chose que je voudrai le plus au monde.»

Stressé de nature

Dans la salle Wilfrid-Pelletier, dimanche soir, il ne sera sûrement pas très zen. « Je suis stressé de nature. Je regarde un film l’après-midi à TVA et je suis stressé de voir ce qui va se passer avec la personne à l’écran ! Mon système nerveux fonctionne très fort. »

Dans sa jeune carrière, Hubert Lenoir dit avoir déjà remporté cinq trophées lors de différentes cérémonies. Après avoir navigué entre son bureau, chez les parents de sa complice Noémie D. Leclerc et chez ses propres parents, quatre trophées sont maintenant retournés chez lui, dans son salon. Le cinquième – le Félix de la chanson de l’année en 2018 pour Fille de personne II – est chez son coréalisateur, Alexandre Martel (Anatole) « depuis un méchant bout ».

«Au moins, ce n’est pas comme si je disais que je ne sais pas où sont mes trophées. Je ne pourrais jamais [les perdre]. Je prends trop soin de mes choses.»

La longue vie de PICTURA DE IPSE

Plus d’un an après la sortie de son deuxième album, l’acclamé PICTURA DE IPSE : Musique directe, Hubert Lenoir continue d’en récolter les bénéfices.

«Cet album-là a une longue vie, remarque-t-il. La réception était vraiment cool dès la première semaine. Mais j’ai l’impression que ça devient de plus en plus important.»

Quand il a eu l’idée de s’inspirer de la musique directe pour son nouveau disque, un concept pour le moins audacieux, Hubert Lenoir n’a jamais douté.

«J’étais très confiant quand je me suis mis à travailler avec cette technique-là d’enregistrement direct, dit-il. J’ai besoin d’un genre de carburant qui me pousse à travailler. [...] Je n’ai jamais douté de la bougie d’allumage qui a fait que j’ai eu le goût de faire cet album-là.

«Ça reste de l’expérimentation, poursuit-il. Je ne savais pas si le monde allait trouver ça cool ou juste aimer la musique et ne pas trop s’attarder [au concept]. Mais je n’ai jamais douté du processus.»

La pointe de l’iceberg

Pour créer son album, Hubert Lenoir a porté plusieurs chapeaux. «Ça implique l’écriture, la composition, la production et la réalisation», énumère--t‐il.

Même s’il avait la mainmise sur à peu près tous les éléments du projet, l’artiste de Québec n’a pas hésité à faire appel à plusieurs collaborateurs pour l’épauler.

«Si tu regardes les crédits [de l’album], il y a beaucoup de monde qui a travaillé dessus. C’est un album qui est extrêmement collaboratif.»

Sorti le 15 septembre 2021, PICTURA DE IPSE a reçu des critiques très élogieuses dans plusieurs médias (nous lui avions accordé une note de quatre étoiles et demie sur cinq). Malgré cette réception très posi-tive, Hubert Lenoir est loin de vouloir s’asseoir sur ses lauriers pour la suite.

«Pour moi, Darlène et PICTURA DE IPSE, c’est juste la pointe de l’iceberg de ce que j’essaie de viser dans ma vie artistique, dit-il. Je pense que je ne suis pas encore à mon plein potentiel. J’aimerais devenir meilleur.»