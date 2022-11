Photo courtoisie

Bonne nouvelle pour les passionnés de l’automobile, de sports motorisés, de motoneiges, de motos et de voitures antiques. Les Puces mécaniques, l’endroit parfait pour trouver des pièces de voitures, de bateaux, de motoneiges, de motos, de roulottes et plus encore, reviennent en force à Drummondville, les 12 et 13 novembre. Ce grand marché aux puces (plus de 35 000 pi2) se déroulera à l’usine Swift, 565 rue des Écoles, de 9h à 17h le samedi, et de 9h à 15h le dimanche. Consultez le site lespucesmecaniques.com pour d’autres renseignements. Sur la photo, de gauche à droite, les trois passionnés à la barre des Puces mécaniques : Fabrice Monceaux, éditeur du magazine V8 Passion; Gabriel Ratté et Jacques Picard, ex-fondateur du Salon Auto Sport de Québec.

Noces de palissandre

Photos courtoisie

Félicitations à Doris Rodrigue et Gilles Bernier (photos), de Saint-Georges de Beauce, qui ont célébré en juillet dernier leur 65e anniversaire de mariage et ainsi leurs noces de palissandre. Marié le 1er juillet 1957, à l’église l’Assomption de Saint-Georges, le couple s’est beaucoup engagé socialement au fil du temps. Gilles a été annonceur de radio à CKRB-FM à Saint-Georges durant 28 ans, député de Beauce à Ottawa pendant 13 ans, ambassadeur du Canada en Haïti de 1997 à 2001 et vice-président des relations publiques pour le Groupe Canam jusqu’à sa retraite. Doris a toujours secondé son époux dans toutes ses activités et a consacré beaucoup de son temps au bénévolat. Ils sont parents de quatre enfants (dont Maxime Bernier).

Un burger pour la cause!

Photos courtoisie

Le 9e Archidon, un repas des Fêtes offert à près de 250 personnes en situation d’itinérance fréquentant le refuge Lauberivière, sera de retour le dimanche 18 décembre sous sa forme originale, à l’Archibald Sainte-Foy, ce qui n’avait pas pu être le cas lors des deux dernières années. De nombreux partenaires dont le Réseau de transport de la Capitale (RTC) assureront le transport des invités par bus en les conduisant de la Maison de Lauberivière jusqu’à l’Archibald Sainte-Foy. Au retour, les participants reçoivent un sac cadeau, une commandite de plusieurs partenaires. En attendant l’Archidon 2022, tout au long du mois de novembre, les restaurants Archibald de Québec, Trois-Rivières ou Blainville, remettront 1$, à l’achat d’un burger, à divers organismes œuvrant dans ces régions. Les succursales Archibald de Québec soutiendront le refuge Lauberivière, qui accueille les personnes en situation de vulnérabilité. Un burger pour la cause?

En souvenir

Photo courtoisie

Le 5 novembre 1987. Décédé le 1er novembre, l’ex-premier ministre du Québec, René Lévesque est inhumé auprès de sa mère au cimetière Saint-Michel de Sillery, à Québec. Des dizaines de milliers de gens lui rendent hommage lors de ses funérailles à Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Paul-Hus (photo), député conservateur de la circonscription de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles à la Chambre des communes du Canada, 53 ans...Geneviève Simard, ex-membre de l’équipe nationale de ski alpin, 42 ans...Tatum O'Neil, actrice, fille de l’acteur Ryan O’Neil, 59 ans...Alain Dufresne, directeur du Collège Radio-Télévision de Québec (CRTQ), 63 ans...Bryan Adams, chanteur canadien, 63 ans...Robert Piché, ex-pilote de ligne, Air Transat, 70 ans...Pierre Dufault, ex-commentateur sportif et auteur, 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 novembre 2017: Bob Girard (photo), 69 ans, ex-hockeyeur de la LNH (Seals, Barons et Capitals)... 2019: William Wintersole, 88 ans, acteur américain qui est apparu dans le feuilleton Les Feux de l’amour pendant plus de 20 ans en tant que Mitchell Sherman... 2016: Jacques Grand’Maison, 84 ans, sociologue, théologien, prêtre et écrivain québécois... 2015: George Barris, 89 ans, designer automobile américain... 2014: Manitas de Plata, 93 ans, guitariste de flamenco... 2013: Charlie Trotter, 54 ans, le chef qui a révolutionné le milieu de la gastronomie aux États-Unis... 2009: Carole Voyzelle, 56 ans, PDG du Parc technologique du Québec métropolitain pendant 10 ans... 2007: Pierre Martineau, 55 ans, maître de cérémonie à la LNI durant 26 saisons... 1997: Carole Cloutier, 55 ans, interprète qui a dirigé plusieurs revues et chanté dans le film Les Plouffe... 1982: Jacques Tati, 74 ans, cinéaste et acteur français.