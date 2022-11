LHJMQ: Marc Denis inspire les «Sags»

À l’occasion du retrait du numéro 33 de Marc Denis, les Saguenéens de Chicoutimi ont signé un gain de 3 à 2 face à l’Océanic de Rimouski, samedi, au Centre Georges-Vézina.

• À lire aussi: LHJMQ: le Drakkar incapable de compléter la remontée face au Titan

« Un hommage, ce n’est rien si on ne peut pas le partager avec notre monde. Si je pleure, ce n'est pas parce que j'ai de la peine [...] Tout ce que je fais encore, je le fais comme un Saguenéen », a mentionné Marc Denis devant les 2807 spectateurs.

Pour l’ancien vice-président hockey de la franchise, ce moment vécu est « un honneur ultime ». Marc Denis a tenu à souligner qu’à l’époque, recevoir un tel privilège était inimaginable.

Pas rouillé par la cérémonie

Malgré la cérémonie qui s’est étalée sur un peu moins de 40 minutes, les deux équipes ont débuté le match avec aplomb. Ce sont les « Sags » qui ont vite pris l’ascendant dans la partie. Alors que ces derniers bourdonnaient en zone offensive depuis un bon moment, Peteris Bulans a complété de belle façon une montée à 2 contre 1 avec Andrei Loshko.

Rimouski a égalisé la marque moins de trois minutes plus tard en désavantage numérique. Jacob Mathieu a reçu une savante passe de Patrick LeBlanc avant de déjouer Charles-Antoine Lavallée entre les jambières.

En début de deuxième période, Chicoutimi s’est fait jouer le même tour que les visiteurs en demeurant longtemps dans son territoire. Maxime Coursol a profité de l’achalandage pour marquer dans le demi-cercle de Lavallée.

Un premier but

Jérémy Leroux a trouvé le bon moment pour marquer son tout premier but dans la LHJMQ. En avantage numérique, la recrue a lancé la rondelle qui a lentement terminé sa course dans le filet.

Photo courtoisie, Anaïs Dupré

Andrei Loshko a inscrit le but gagnant au début du dernier engagement en battant Gabriel Robert dans le coin supérieur. Sur la séquence, l’attaquant de 20 ans Zachary Gravel a obtenu son premier point dans l’uniforme bleu et blanc.

« On a plus de constance à l’intérieur de nos parties et aussi de matchs en matchs, a constaté l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean. Avec plus de joueurs impliqués, c’est plus facile. »