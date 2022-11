Notre sexualité ne vous regarde pas !

Imaginez que vous déposez votre candidature pour un poste dans une entreprise et que la responsable des Ressources humaines vous convie à une entrevue...

DE QUEL BORD VOUS PENCHEZ ?

« Bonjour, monsieur ! Nous avons lu attentivement votre CV, et je dois dire que nous sommes impressionnés. Vous avez toutes les qualités requises. Et l’expertise, en plus !

— Merci ! Donc, j’ai le poste ?

— Ça dépend de votre réponse à la prochaine question... Couchez-vous avec des femmes ou avec des hommes ?

— Pardon ?

— Quand vous vous envoyez en l’air, c’est avec des individus qui ont un utérus ou des individus qui ont un pénis ?

— Euh... Des femmes, pourquoi ?

— Ah, c’est embêtant, ça... Vous êtes sûr que vous n’avez jamais couché avec un homme ? Fait un trip à trois avec votre femme et un voisin ? Joué à touche-pipi avec un ami quand vous aviez 10 ans ?

Allez, monsieur, aidez-nous !!! Vous n’avez jamais pensé à Tom Cruise en vous masturbant ? Ou porté les collants de votre mère ?

Êtes-vous sado-maso ? Participez-vous à des orgies ? Êtes-vous AC/DC ? À voile et à vapeur ? À rien ? Aux anges ? »

AVEC QUI VOUS BAISEZ

Je suis sûr que si quelqu’un vous posait ce genre de questions dans une entrevue, vous lui diriez : « C’est pas de tes %?&*$#% d’affaires ! »

Eh bien, de plus en plus d’entreprises le font.

Des entreprises privées, mais aussi des organismes publics œuvrant dans les secteurs culturels, académiques et scientifiques.

On veut savoir avec qui vous couchez ! Avant de vous donner une promotion, ou de vous accorder une bourse !

Nadia El-Mabrouk, une prof universitaire qui milite pour les droits des femmes, a récemment rempli un formulaire du CRSNG (le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada).

Voici une question à laquelle elle devait obligatoirement répondre.

« Sélectionnez l’orientation sexuelle qui correspond le mieux à la façon dont vous vous percevez présentement.

* Asexuel / Asexuelle

* Bisexuel / Bisexuelle

* Gai / Gaie

* Hétérosexuel / Hétérosexuelle

* Lesbienne

* Pansexuel / Pansexuelle

* Allosexuel / Allosexuelle (“Queer”)

* Bispirituel / Bispirituelle

* Je ne m’identifie à aucune option proposée

* Je préfère ne pas répondre »

DIGNE D’UN ÉTAT POLICIER

Je le répète : cette question était obligatoire.

Donc, considérée comme importante.

Pourquoi ?

En quoi est-ce important pour le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada de connaître les détails de la vie sexuelle de madame El-Mabrouk ?

C’est inacceptable !

Pourtant, on l’accepte. Sans broncher.

Tous les jours, au Canada, des employeurs et des organismes subventionnaires posent ce genre de questions à leurs candidat(e)s.

C’est devenu courant.

Vous me direz : on a inclus l’option « Je préfère ne pas répondre ».

Je dis : ils n’ont pas à poser la question, point. Ce n’est pas de leurs affaires !

À quand un reportage de fond sur ces pratiques ?

À quand une poursuite ? Une plainte devant la Commission des droits de la personne ?