Pourquoi certains ont la mèche plus courte

L’irritabilité ou la mauvaise humeur est une pandémie sous-estimée qui fait beaucoup de victimes et mine des relations essentielles à notre bonheur.

« Quand il parle aux services à la clientèle, mon conjoint peut être diplomate quelques minutes, mais rapidement il se sent lésé et tout devient personnel. Il ressent des manques de respect de son temps, de son intelligence ou de sa fierté. »

Comparée à l’anxiété qui appelle souvent de la compassion, l’irritabilité est mal vue et son expression est souvent désapprouvée. Mais elle est très répandue et mérite d’être mieux comprise, car elle mine la bonne entente.

Quand ils sont contrariés, les plus introvertis font la moue, ils se referment ou ils boudent. D’autres montrent de l’impatience, des réponses plus sèches ou des piques. Certains ruminent en boucle ou se plaignent souvent. Éventuellement, plusieurs haussent le ton et peuvent devenir méchants, menaçants ou violents.

L’irritation est d’abord un instinct de défense avec des circuits cérébraux hérités de nos ancêtres qui nous préparent à nous plaindre ou à combattre en tendant nos muscles, en activant notre métabolisme et en générant des idées défensives.

Ces circuits sont modulés par nos expériences et notre socialisation. Ils sont souvent plus sensibles chez les hommes, entre autres à cause de la testostérone circulant dans le cerveau des garçons avant la naissance. Ils sont aussi plus sensibles chez les personnes âgées, et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, entre autres parce que les circuits freinant l’irritation deviennent moins efficaces.

L’irritation sert à rééquilibrer des frustrations de nos attentes, de notre contrôle ou de notre pouvoir. Cependant, elle engendre du stress. Elle s’amplifie toute seule par des boucles cérébrales connectant des images d’affronts à des envies de rugir. Elle est très sensible au stress (ex. : maudite imprimante). En plus, elle défoule, ce qui favorise son déclenchement répété.

Escalade

Même quand elle ne vise personne en particulier, l’irritation engendre souvent une escalade et des conflits. Elle fausse souvent nos interprétations ou notre jugement. On exagère et on pense en noir ou blanc au lieu de teintes de gris : il y a ceux qui nous comprennent et les imbéciles qui n’ont pas compris.

Les autres possibilités ou les compromis restent enfouis. On cherche des coupables, même si parfois ce n’est la faute de personne et que ça ne règle rien.

L’irritation peut devenir plus sensible à certains thèmes par conditionnement. Les personnes frustrées, opprimées ou qui voient peu de possibilités de progrès. Ceux qui manquent de contrôle sur leur vie, qui se sentent brimés par des entraves (liberté, circulation automobile...). Les couples qui revisitent souvent les mêmes irritants (ménage, finances...).

SOIGNER SES ÉGRATIGNURES

Quand on est irrité, il est bon de s’arrêter, de quitter la situation si possible ou de se changer les idées. On peut aussi s’entraîner à se détacher de son état. On peut s’imaginer que notre irritation est une personne qui habite notre cerveau et qui vit de la détresse. On peut lui parler gentiment. La rassurer par des interactions chaleureuses et en lui rappelant ses plaisirs et ses rêves. Lui rappeler que l’enjeu n’est pas nécessairement vital.

DÉSAMORCER LES EXPLOSIFS

Quand on reçoit de l’irritation, le plus important est de ne pas l’encourager en la contredisant, la critiquant ou en répondant par une attaque. Si possible, on peut désamorcer l’irritation en ralentissant, en revenant aux faits ou à des choix faciles ou en changeant l’ambiance (humour, distraction). L’idéal est de se montrer compréhensif ou bienveillant, pas pour valider l’expression de la colère, mais pour montrer de la compassion pour la détresse sous-jacente. Car non seulement nous sommes tous dans le même bateau, mais nous sommes tous fragiles à différents moments de la tempête.