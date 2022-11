Québec: un petit après-gout d’été samedi

La journée de samedi alternera entre soleil et nuages pour commencer le week-end, mais les températures rappelleront l’été au Québec.

L’ouest de la province sera le plus chanceux avec des températures minimales autour de 17 degrés Celsius, et des températures maximales atteignant en moyenne 22 degrés.

La région métropolitaine de Montréal pourrait même connaître des températures maximales avoisinant les 23 degrés. À l’inverse, le mercure en Abitibi-Témiscamingue ne dépassera pas les 16 degrés au plus chaud de la journée, et descendra jusque 9 degrés au plus froid.

Les régions les plus chanceuses de l’est du Québec pourront jouir de températures maximales atteignant les 18 degrés au plus chaud. Le mercure au nord de la Gaspésie pourrait descendre jusque 5 degrés au plus froid.

Sept-Îles et Baie-Comeau observeront des températures comprises entre 7 et 12 degrés en moyenne.

Le centre du Québec connaîtra des températures plutôt stables autour de 18 degrés en moyenne, mais la Beauce pourrait voir son mercure grimper jusque 20 degrés Celsius.

Les températures aux Îles-de-la-Madeleine oscilleront entre 11 degrés au plus froid de la journée et 15 degrés au plus chaud.

Il fera plutôt nuageux au nord du Québec, avec des températures stables avoisinant les 2 degrés et une possibilité de pluie et de neige fondue.

L’extrême Nord sera quant à lui généralement ensoleillé avec des températures stables allant de -3 à -10 selon les régions.