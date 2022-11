Seuils d’immigration: une «possible catastrophe», selon un député bloquiste

La décision d’Ottawa d’accueillir 500 000 personnes issues de l’immigration chaque année à partir de 2025 serait une «possible catastrophe» pour le Québec qui pourrait perdre son poids politique, selon le porte-parole en immigration du Bloc québécois, Alexis Brunelle-Duceppe.

«C’est mathématique, il y a une possible catastrophe qui s’en vient avec l’annonce de ces nouveaux seuils-là», a indiqué le député bloquiste en entrevue vendredi à QUB radio.

Selon lui, le gouvernement Trudeau n’a pas présenté de plan convaincant concernant les besoins de logement, de services et d’accueil dans le système de santé et celui d’éducation, mais seulement «un chiffre».

«Oui l’immigration c’est une richesse et oui pour la démographie et du Québec et du Canada, on n’a pas le choix d’accueillir de nouveaux immigrants, a-t-il avancé. [Mais] il y a un manque de rigueur. Je pense qu’on est plus dans l’idéologie et le dogmatisme que dans les faits.»

Reprochant le manque de discussions avec les provinces sur cette question, M. Brunelle-Duceppe a laissé entendre que le poids politique du Québec risquait de décliner si ces seuils étaient maintenus.

«La capacité d’accueil du Québec est différente par rapport aux autres provinces, c’est évident puisqu’il y a le défi de la francisation, ce que les autres provinces n’ont pas», a-t-il affirmé.