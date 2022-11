Trouver une maison abordable, une mission presque impossible à Montréal

Il est devenu presque impossible pour une famille moyenne de trouver une maison clés en main à un prix accessible dans la grande région de Montréal. Une situation qui est toutefois différente à Québec et en région.

À cause de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation du prix des maisons auxquelles on assiste depuis la pandémie, Le Journal a voulu savoir à quoi ressemblaient les propriétés qu’une famille moyenne peut s’offrir dans chacune des régions du Québec.

Le constat est frappant: alors qu’elle doit se contenter d’une minirésidence en piteux état et nécessitant d’énormes rénovations à Montréal, une famille de la classe moyenne peut s’offrir une imposante propriété avec un énorme jardin et même une vue sur le fleuve si elle s’installe en Gaspésie.

Photo courtoisie Centris

Dans le cadre de cet exercice, nous nous sommes basés sur une famille de deux adultes et deux enfants ayant un revenu moyen.

Selon ce scénario, une telle famille peut présentement s’offrir une propriété dont le prix d’achat ne dépasse pas 315 804$, selon les calculs d’experts que nous avons consultés.

Aux fins de ce reportage, nous nous sommes limités aux propriétés répondant aux critères suivants: ayant trois chambres à coucher, disposant d'une cour, situées dans une ville et un quartier moyens, proches des services comme les écoles et, évidemment, dont le prix de vente n’excède pas le maximum fixé.

S’il a plutôt été facile de trouver des propriétés correspondant à ces critères et à ce budget dans la plupart des régions, la tâche s’est avérée presque impossible à Montréal.

Pas facile pour un condo non plus

Dans la métropole, seules deux propriétés répondaient à tous les critères lors de nos recherches menées le 26 octobre. Et elles étaient loin d’être clés en main...

La première de ces maisons, située à Rivière-des-Prairies et affichée au prix de 299 000$, est une «maison de plain-pied offrant beaucoup de potentiel pour entrepreneur ou bricoleur averti» datant de 1954.

Photo courtoisie Centris

La seconde, affichée au prix de 189 000$ et située dans l’arrondissement de Saint-Laurent, est une... maison mobile construite en 1976.

«[Dans le budget fixé], on n’a presque rien si on veut être proche du centre-ville. Tout ce qu’on trouve, c’est vraiment dans l’est. Malheureusement, on n’est plus là en termes de prix à Montréal», constate Simon Bellemare, courtier immobilier chez RE/MAX à Montréal.

Même trouver un condo qui se rapproche des mêmes critères s’avère de plus en plus difficile, ajoute-t-il.

«On a davantage d’options dans les condos que dans les maisons, mais même là, les prix ont tellement augmenté qu’on n’est plus dans une facilité d’accès dans cette gamme de prix là, surtout si on se rapproche de services», indique-t-il.

Banlieue

En banlieue de Montréal, le son de cloche est le même. Il est difficile, voire impossible, de trouver une résidence clés en main répondant à nos critères dans des quartiers moyens, tant sur la Rive-Sud que sur la Rive-Nord.

«À Laval, il n’y a presque rien dans ces prix-là quand on cherche, par exemple, à Fabreville, dans le quartier type avec des maisons moyennes, familiales, avec des services. Il n’y a pas de choix», soutient Eryck Véziau, courtier chez RE/MAX à Laval et dans les Laurentides.

Sur la Rive-Sud, Sasha Dusseault abonde dans le même sens, ajoutant que la plupart des propriétés à vendre à 315 000$ ont souvent besoin de beaucoup d’amour et ne sont pas non plus dans les quartiers les plus intéressants.

«Si on veut rester à Longueuil, il faudra être manuel et ne pas être dérangé de faire des améliorations au fil du temps», soutient-elle.

Des familles de la classe moyenne incapables de se trouver une maison accessible dans la région métropolitaine doivent faire toutes sortes de concessions, et même changer de région, pour trouver la perle rare. C’est notamment le cas d’Amanda Desjardins et de son conjoint, qui ont dû faire une croix sur leur rêve de s’acheter un duplex à Brossard.

PENDANT CE TEMPS, EN RÉGION...

Mais ailleurs au Québec, le portrait est différent.

Dans la Capitale-Nationale, l’offre des maisons à vendre est bien plus alléchante.

Photo courtoisie Centris

Il en va de même au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et même en Estrie, où nous avons trouvé des dizaines de propriétés répondant à nos critères sans trop de difficulté.

Dans la plupart des cas, il a même été possible d’y trouver des résidences à un prix jusqu’à 100 000$ inférieur au budget maximal établi pour la famille québécoise moyenne.