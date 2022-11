En mode lecture: une histoire intense

Après avoir perdu la femme de sa vie, un homme vivant loin de tout se demandera quoi faire de son fils de cinq ans...

D’abord il y a le décor. Une maison perdue dans les montagnes avec, pour plus proche voisin, un vieil homme habitant à trois ou quatre heures de cheval.

Ensuite il y a le narrateur, Liam. Tout jeune, il rêvait déjà de vivre au beau milieu de nulle part et de se débrouiller sans l’aide de personne au cœur de la nature sauvage. Ce qu’il a fait, à cette différence près: il a rencontré Ava. Et quelques années plus tard, ils ont eu le petit Aru, aujourd’hui âgé de cinq ans, presque six.

Rompu à l’art de la chasse, Liam doit régulièrement s’absenter pendant des jours pour ramener de quoi survivre à l’hiver. Mais un après-midi, en revenant chez lui, il retrouvera Ava dans la cour en train d’agoniser. Elle a été attaquée par un ours et malgré la gravité de ses blessures, elle a réussi à protéger leur fils jusqu’à son retour à la maison.

Que faire?

Les conséquences de cette perte tragique vont tout de suite frapper Liam de plein fouet : désormais, qui va s’occuper du petit ? Que va-t-il bien pouvoir faire de lui chaque fois qu’il sera obligé de partir chasser au loin?

La solution qui s’imposera à son esprit n’a pas tardé à nous rappeler certains romans de l’Américain David Vann, dont le cadre est souvent noir, parfois glauque, toujours bouleversant.

On lit la suite en apnée, la nature pouvant se faire aussi dure que les humains.

Sans conteste l’un de nos coups de cœur de cette rentrée littéraire.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Le cas chakkamuk

Photo courtoisie

Ici, c’est sous le pseudo de Roy Braverman qu’on retrouve la plume de Patrick Manoukian, mieux connu sous le nom d’Ian Manook. Comme souvent dans ses romans, l’histoire démarre sur les chapeaux de roues. Car le nouveau shérif qui vient d’arriver à Notchbridge va se faire accuser de viol. À son jeune adjoint de découvrir ce qui s’est réellement passé, et ce qu’on peut ajouter, c’est que les rebondissements ne manquent pas!

Où vivaient les gens heureux

Photo courtoisie

Sur le bandeau promotionnel qui accompagne ce livre, on peut lire : captivant, dense et magnifique. Et c’est vrai. Aujourd’hui âgée de 50 ans, Eleanor revient chez elle, dans la ferme du New Hampshire qu’elle a autrefois rénovée et tant aimée. Mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et en découvrant le parcours de cette femme courageuse, on aura souvent envie de crier ou de mordre. Un coup de cœur.

Comment tout finira

Photo courtoisie

Surprise La fin du monde ne sera peut-être pas provoquée par une guerre nucléaire ou par la pléthore de problèmes environnementaux qu’on rencontre actuellement. L’astrophysicienne américaine Katie Mack nous donne en effet dans ce livre cinq bonnes raisons de craindre un tout autre genre de fin. Avec humour et sans trop entrer dans les détails techniques, elle nous parle du Big Crunch, de la mort thermique, du Big Rip, de la désintégration du vide et du rebond. Épeurant, mais ô combien intéressant.

Hop dans le wok!

Photo courtoisie

Soupe aigre-piquante, beignets de crevettes, rouleaux impériaux, nouilles Shanghai, pad thaï, bœuf au brocoli, poulet au gingembre, siu mai, riz frit chinois, tofu mapo, porc caramel, bibimbap, crêpes roulées vietnamiennes... Enfin un livre qui nous explique de façon claire et simple comment réussir tous ces grands classiques de la cuisine asiatique!

Frissons garantis

Photo courtoisie

Si tu étais là

McKenna Jordan est reporter pour un magazine new-yorkais friand de faits divers en tous genres. Par exemple cette histoire de sauvetage qui a eu lieu dans le métro à la station Times Square. En cherchant à fuir la femme dont il venait de piquer le téléphone cellulaire, un ado a en effet fini sa course folle sur les rails. Mais juste avant que le train ne lui roule dessus, il a été tiré de là par la femme qu’il avait volée.

Par chance, la scène a pu être filmée par une jeune fille et en visionnant la vidéo, McKenna a tout de suite eu un énorme choc.

Un fantôme du passé

Il y a 10 ans, Susan Hauptmann, l’une de ses très bonnes amies, a disparu du jour au lendemain sans laisser d’adresse. Et même si la qualité de la vidéo n’est pas fameuse, McKenna est à peu près certaine d’une chose : la mystérieuse Superwoman qu’on y voit n’est autre que Susan.

Décidée à en avoir le cœur net, elle va partir à sa recherche afin de pouvoir enfin savoir ce qui lui est arrivé et pourquoi elle n’a plus donné signe de vie depuis tout ce temps.

Un thriller plutôt pas mal!