Offspring et Simple Plan au Centre Bell: une soirée explosive

De l’énergie punk rock à la tonne ! À l’instar de plusieurs autres groupes cet automne, The Offspring est venu livrer une bonne dose de nostalgie à plus de 11 000 personnes au Centre Bell vendredi soir. Simple Plan avaient quant à eux plus qu’assuré la première partie avec ses succès.

• À lire aussi: Tournée avec The Offspring: Simple Plan continue de rouler sa bosse

La foule était fébrile lorsque Pete Parada a battu seul derrière sa batterie le rythme annonçant Come Out and Play (Keep ’Em Seperated) avant d’être rejoint par Dexter Holland, Todd Morse et Kevin « Noodles » Wasserman.

Dans l’arène, l’excitation était à son comble devant le groupe punk mythique. Une pétarade de succès s’en est suivie, All I Want, Want you Bad, Staring at the Sun, Bad Habit, tandis que la foule chantait bruyamment les paroles, tapait des mains et que le parterre s’embrasait.

Une place a aussi été faite à leur dernier opus, avec Let the Bad Times Roll et Coming for you.

Au moment de mettre sous presse, on pouvait s’attendre à ce que les titres emblématiques Why don’t you get a Job, Pretty Fly, The Kids Aren’t Alright et Self Esteem viennent clôturer en grand la soirée.

Simple Plan : en feu !

« Bonsoir Montréal, we are Simple Plan ! Faites du bruit », s’est époumoné le chanteur Pierre Bouvier après que le groupe se soit introduit sur le thème de Star Wars.

La formation montréalaise a dès lors enchaîné trois succès pop-punk, plongeant la foule au début des années 2000 d’abord avec I’Do Anything de leur premier album No Pads, No Helmets... Just Balls qui fête ses vingt ans cette année.

« Are you ready to party ? », a demandé le chanteur avant de faire battre des bras la foule sur Shut Up ! et de faire sauter le Centre Bell au complet sur Jump.

Une vingtaine d’immenses ballons de plage ont animé le parterre tandis que le quatuor interprétait Summer Paradise.

Simple Plan s’en est donné à cœur joie avec un medley de All Star de Smash Mouth, de Sk8er Boi d’Avril Lavigne et de Mr. Brightside de The Killers et sa version du thème de l’émission What’s New Scooby Doo avant de conclure sur scène avec Where I Belong, I’m Just a Kid et Perfect.

►The Offspring et Simple Plan seront au Centre Vidéotron de Québec samedi soir.