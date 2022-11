Vente de feu de Rona : quel gâchis !

La multinationale américaine Lowe’s vient de revendre pour des pinottes notre ancien fleuron québécois de la quincaillerie et de la rénovation, RONA.

Lowe’s a revendu RONA cette semaine, achetée en 2016 au coût de 2,3 milliards de dollars américains (3,2 milliards de dollars canadiens ), au fonds américain Sycamore Partners pour la modique somme de 400 millions US $ (550 millions $ CA). À cette somme, s’ajoute une « contrepartie différée fondée sur le rendement », tient absolument à préciser Lowe’s !

Le nouveau proprio de RONA, Sycamore Partners, c’est une société de capital-investissement basée à New York, qui est spécialisée dans les investissements liés à la consommation, à la distribution et au commerce de détail.

« L’entreprise dispose d’environ 10 milliards de dollars de capital engagé, affirme Sycamore sur son site internet. Notre stratégie consiste à nous associer aux équipes de direction pour améliorer la rentabilité opérationnelle et la valeur stratégique de leurs activités. Nous fournissons un capital flexible structuré pour chaque investissement afin de positionner les entreprises pour réussir. »

MA PRÉDICTION

Une fois que Sycamore Partners aura réussi à redresser les finances de RONA et à en refaire une entreprise rentable, il y a fort à parier que RONA va revenir sur le marché de la revente.

Et lorsque cela arrivera, qui allons-nous retrouver au nombre des acquéreurs potentiels ?

Eh oui ! Les trois mêmes gros bailleurs de fonds québécois qui avaient permis à Lowe’s de mettre le grappin sur RONA en acceptant de céder leurs blocs d’actions de RONA à Lowe’s, soit la Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec et le Fonds de solidarité de la FTQ.

RETOUR EN 2016

À l’époque, la Caisse détenait 14 % des actions de RONA, Investissement Québec, 9 % des actions et le Fonds FTQ, 5 %. Avec l’appui des marchands RONA qui avaient 10 % des actions, nos trois géants de l’investissement auraient pu bloquer la vente de RONA à Lowe’s, car ils auraient détenu une minorité de blocage (que l’on obtient avec 34 % ou plus des actions).

Malheureusement, les bonzes qui dirigeaient, à l’époque, la Caisse, Investissement Québec et le Fonds FTQ, ont préféré passer à la caisse sous prétexte que l’avenir de RONA s’annonçait nettement plus prometteur sous la férule de la multinationale américaine Lowe’s que sous le contrôle des actionnaires québécois.

LE COUP FATAL

Le coup fatal avait été donné par l’ancien PDG de la Caisse, Michael Sabia.

Après avoir été approché par la haute direction de Lowe’s, c’est M. Sabia lui-même qui a donné l’aval à Lowe’s pour déposer son offre d’achat sur RONA, en 2016.

Pourquoi avait-il donné son aval ? « Le secteur est en pleine consolidation dans toute l’Amérique du Nord. RONA n’était pas très bien positionnée. La meilleure façon de protéger notre capital était de déposer nos actions », avait déclaré Michael Sabia.

Dès le moment où la Caisse allait déposer ses actions, il n’était plus possible de bloquer la vente de RONA à Lowe’s.

D’autant plus que le gouvernement libéral de Philippe Couillard n’y voyait aucun désavantage. À tel point que selon sa ministre de l’Économie, Dominique Anglade, la transaction s’annonçait « bénéfique » pour le Québec.

« C’est une transaction qui a été souhaitée par les dirigeants de Lowe’s et de RONA. Ce qui est important pour nous, c’est que les emplois soient maintenus au Québec, que les fournisseurs québécois puissent profiter de cette transaction pour exporter et profiter des marchés étrangers et que le siège social soit maintenu au Québec », avait déclaré la nouvelle ministre de l’Économie Dominique Anglade, à son arrivée au Conseil des ministres.

L’OPPOSITION EN COLÈRE

La vente de RONA avait été vertement critiquée par tous les partis d’opposition. Le chef du Parti Québécois, Pierre Karl Péladeau à ce moment-là, avait dénoncé la complaisance du gouvernement Couillard devant cette transaction. « Nous perdons des sièges sociaux, avait-il déploré. Nous perdons notre capacité de contrôler notre économie. Les sièges sociaux sont importants pour une nation. Nous avons besoin de prendre des décisions pour les conserver. »

Le chef de la CAQ François Legault s’était dit « inquiet de voir le Québec se transformer en économie de succursales sous le régime libéral. Nous sommes placés devant un fait accompli, c’est un triste jour pour le Québec. »

La co-porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, avait, elle, imploré le gouvernement Couillard de veiller au maintien des emplois au Québec et à la protection des fournisseurs de RONA.

UN ÉDIFICE EN RUINE

Après six années dans le giron de Lowe’s, l’ancien fleuron RONA n’est probablement plus que l’ombre de lui-même. Quand on revend une compagnie pour à peine 17 % du prix qu’on l’a payée il y a six ans, on s’entend que ladite compagnie s’est inévitablement détériorée avec des fermetures de magasins, perte de clientèle tant du côté des consommateurs que des fournisseurs.

Tout un gâchis !