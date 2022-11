44e Gala de l'ADISQ: Tour du chapeau pour Lenoir

Après avoir remporté quatre Félix lors des deux premiers galas, il y a quelques jours, Hubert Lenoir a été couronné de trois autres statuettes dimanche soir, dont celle de l’interprète masculin de l’année. L’auteur-compositeur de 28 ans laisse visiblement sa trace dans le paysage musical québécois.

• À lire aussi: Le noir à l’honneur

• À lire aussi: Gala de l'ADISQ: Ginette Reno fait un lapsus et internet s'emballe

• À lire aussi: Revivez quatre malaises du Gala de l’ADISQ

Dès la sortie de PICTURA DE IPSE : Musique directe, en septembre 2021, on savait que le deuxième album en carrière d’Hubert Lenoir serait important. Un peu plus d’un an plus tard, notre impression s’est avérée juste. Artiste le plus nommé cette année à l’ADISQ, avec 11 mentions, Lenoir aura ainsi remporté sept trophées.

Ces statuettes dorées pour Lenoir s’ajoutent maintenant aux quatre qu’il a gagnées en 2018 et à la cinquième reçue en 2019 pour son premier album, Darlène. Pas mal comme début de carrière !

« Merci à tout le public, les fans au Québec. Avant d’aller à l’international, c’est grâce à vous. ll faut que ça commence quelque part », a d’abord dit Lenoir, coiffé d’une casquette de l’ONF et portant des « lulus », après avoir reçu son premier Félix de la soirée pour l’Artiste de l’année – Rayonnement international.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Plus loin, le musicien a lu un petit mot en se déclarant « invisible et invincible » après avoir remporté le Félix de l’auteur ou compositeur de l’année. Il allait quelques minutes plus tard offrir une performance enflammée de son titre Dimanche soir.

Lenoir a conclu son tour du chapeau en remportant le dernier Félix de la soirée, celui pour l’Interprète masculin. « C’est un prix du public... À tous les gens qui disent que ma musique est écoutée par un microcosme de personnes dans des centres urbains, peut-être qu’à partir de maintenant, vous pouvez juste shut the fuck up », a-t-il lancé.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Artiste chouchou du public, Roxane Bruneau continue de surfer sur sa vague de popularité, elle qui a été sacrée Interprète féminine pour une deuxième année de suite. « Je veux dire un gros merci au public. C’est vous qui m’avez créée, vous m’avez prise chez nous et vous m’avez amenée ici. »

Efficace Louis-José

À l’animation pour une 17e année consécutive, Louis-José Houde s’est à nouveau montré très efficace dans son monologue d’ouverture dimanche. L’humoriste a notamment défié quiconque de venir l’interrompre sur scène, comme l’ont vécu Dave Chappelle, Chris Rock et Véronique Cloutier dernièrement. Ses gardes du corps si une telle situation survenait ? 2Frères !

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pour présenter le trophée de la Chanson de l’année, on a eu la bonne idée d’inviter Ginette Reno. La chanteuse qui a eu des problèmes cardiaques l’an dernier est apparue souriante, mais affaiblie. « Je suis fière d’être parmi vous. Je vous remercie de m’avoir invitée », a-t-elle dit au public qui lui a servi une ovation.

Ayant de la difficulté à lire le gagnant du Félix, Mme Reno a ensuite servi un moment bien cocasse en renommant la chanson de l’année Capitole (au lieu de Copilote), du chanteur Funky (au lieu de FouKi) ! Sans surprises, les réseaux sociaux se sont emballés après ce lapsus.

Après la prestation des cinq artistes nommés comme révélation de l’année (Ariane Roy, Étienne Coppée, Natasha Kanapé, La Zarra, Jay Scøtt), c’est Ariane Roy qui est repartie avec le Félix. La musicienne semblait visiblement surprise, elle qui méritait pourtant pleinement cette victoire.

Autrice-compositrice qui fait de plus en plus parler d’elle, Laura Niquay a de son côté reçu le Félix de l’artiste autochtone. « J’avais un petit poisson qui s’appelait... Hubert Lenoir », a-t-elle dit. Tout est dans tout.

LES BELLES SURPRISES

FouKi

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La pièce Copilote, qu’il chante en compagnie de Jay Scøtt, aura valu deux Félix à FouKi cette année. Après l’avoir emporté mercredi pour la vidéo de l’année, le rappeur est reparti avec le convoité trophée de la chanson de l’année, dimanche. Il avait de grosses pointures à battre dans cette catégorie puisqu’il affrontait notamment 2Frères (Sous le même toit), Roxane Bruneau (Si jamais on me cherche) et Clay and Friends (Bouge ton thang).

Salebarbes

Photo Agence QMI, Joël Lemay

On pensait que le Félix du groupe de l’année irait aux Cowboys Fringants, eux qui poursuivent leurs tournées avec grand succès des deux côtés de l’océan et qui bénéficient d’un vent de sympathie depuis l’annonce du cancer du chanteur Karl Tremblay. Mais c’est plutôt le groupe acadien Salebarbes qui est reparti avec les honneurs. Un prix pleinement mérité pour la bande de Jean-François Breau, Jonathan Painchaud et compagnie.

Les Cowboys Fringants

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Même s’ils l’ont échappé comme groupe de l’année, les Cowboys ont tout de même mis la main sur le Félix de l’album – succès populaire, qu’on avait prédit à Roxane Bruneau. Pour le groupe de Repentigny, il s’agissait d’un deuxième Félix cette année.

ILS ONT MORDU LA POUSSIÈRE

Cœur de pirate

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Béatrice Martin était nommée trois fois dimanche soir (artiste de l’année – rayonnement international, interprète féminine de l’année et chanson de l’année). L’autrice-compositrice a dû s’avouer vaincue dans chacune des catégories. Manque de pot, elle avait aussi perdu mercredi le Félix de l’album pop de l’année (remis à Lisa LeBlanc).

Ludovick Bourgeois

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le chanteur pop avait reçu deux nominations dans des catégories prestigieuses dimanche soir : interprète masculin et chanson de l’année. Il s’est incliné respectivement devant Hubert Lenoir et FouKi. Le pianiste Jean-Michel Blais a aussi mordu la poussière deux fois dimanche. Il avait toutefois pu se consoler mercredi en gagnant le Félix de l’album de musique instrumentale.

Les 10 gagnants de l’ADISQ

Album de l’année - Succès populaire

Bande sonore originale du film L’Amérique pleure

Les Cowboys Fringants

Artiste de l’année - Rayonnement international

Hubert Lenoir

Spectacle de l’année

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Klô Pelgag

Révélation de l’année

Ariane Roy

Auteur ou compositeur de l’année

PICTURA DE IPSE: Musique directe

Hubert Lenoir

Groupe ou duo de l’année

Salebarbes

Interprète féminine de l’année

Roxane Bruneau

Interprète masculin de l’année

Hubert Lenoir

Chanson de l’année

Copilote

FouKi (avec Jay Scøtt)

Artiste autochtone de l’année

Laura Niquay