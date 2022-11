Bruins: l’agent de Mitchell Miller vient à sa défense

Le dossier de Mitchell Miller continue de faire jaser, et son agent, Eustace King, n’a pas hésité à prendre sa défense sur les médias sociaux.

Repêché par les Coyotes de l’Arizona au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2020, Miller s’est rapidement retrouvé sur le marché des joueurs autonomes lorsque son passé a fait surface dans les médias. L’Américain a en effet été reconnu coupable d’avoir intimidé et frappé un Afro-Américain souffrant de troubles de développement lorsqu'il était âgé de 14 ans. Il aurait entre autres lancé des insultes racistes.

Le nom de Miller est revenu dans l’actualité vendredi lorsque les Bruins de Boston lui ont consenti un contrat d’entrée de trois ans. Le lendemain, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, avait laissé entendre qu’il n’était pas admissible à jouer au sein du circuit, et plusieurs joueurs des Bruins avait fait part de leur mécontentement.

Dimanche, King a indiqué que la décision de représenter Miller n’avait pas été prise à la légère et qu’il comprenait la tempête médiatique entourant les agissements de son client, mais il a indiqué qu’il croyait en la «justice réparatrice».

«[L’agence] O2K Sports n’aurait pas accepté de représenter Mitchell sans des mois de recherches, de délibérations, d’introspection au sein de notre organisation, et de conversations avec des conseillers externes, a déclaré King sur Twitter. En outre, pendant nos délibérations, nous avons appris qu’au cours des six dernières années, Mitchell a fait du bénévolat dans [plusieurs organisations caritatives].»

Éduquer

Lui-même afro-américain, King, membre du Comité pour l’inclusion et la diversité dans la LNH, semble donc convaincu d’avoir fait le bon choix en appuyant Miller dans ses démarches.

«Nous en sommes venus à la conclusion d’adopter l'approche avant-gardiste du professeur Loretta Ross et nous choisissons "d’éduquer et non d'annuler" comme voie vers la guérison et la compréhension raciales»

Par ailleurs, s’il indique «comprendre la gravité des gestes», King n’a toutefois eu aucun mot envers la victime dans sa déclaration.