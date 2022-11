Dimanche marque la fin de ce week-end estival

Dimanche marquera la fin de ce week-end estival avec une journée nuageuse et pluvieuse un peu partout au Québec, mais des températures toujours douces dans la majorité de la province.

L’est du Québec sera nuageux mais épargné par les pluies, avec des températures moyennes avoisinant les 20 degrés.

L’ouest sera moins chanceux avec une majorité de pluie et des températures oscillant entre 10 et 17 degrés Celsius, en moyenne.

Pour le centre, ce sera un dimanche nuageux et pluvieux avec des températures moyennes de 20 degrés.

Les Îles-de-la-Madeleine feront l’exception avec des nuages et quelques percées de soleil, avec des températures moyennes autour de 15 degrés Celsius.

Le nord et l’extrême nord seront nuageux, ponctués d’averses de neige. Le mercure du nord se stabilisera à 4 degrés et celui de l’extrême nord s’étendra de -5 dans les régions les plus froides à 7 dans les régions les plus chaudes.