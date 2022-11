Ex-candidat de La Voix 2019: «La musique m’a sauvé la vie» - Maxime Lapointe

Il a 22 ans, mais a, dans la voix et dans le discours, une évidente et belle maturité. L’ex-candidat de La Voix 2019, Maxime Lapointe, vient de lancer son excellent premier album. Baptisé Papa en mémoire de son père qui s’est enlevé la vie lorsque le chanteur avait 18 ans, cet opus sensible est pourtant chargé de lumière.

Maxime Lapointe a travaillé sur son premier album pendant 7 ans. La preuve : la plus vieille chanson qui s’y retrouve, Avec moi, a été écrite lorsqu’il n’était âgé que de 15 ans. «Même moi, cela me surprend, lance le dynamique auteur-compositeur-interprète originaire de Chicoutimi. Cet album, c’est le travail de ma vie!»

La rage au ventre

Le lancement de Papa au Club Soda, la semaine dernière, représentait pour l’artiste un spectaculaire aboutissement de travail d’observation de ses 22 années de vie. Car celui qui se décrit comme un hyperactif, voire une bombe atomique, explique avoir trouvé refuge d’une enfance trouble dans une observation tranquille du monde ainsi que dans la musique. «J’ai vécu 27 déménagements et de gros problèmes familiaux, raconte-t-il. C’est la musique qui m’a sauvé la vie!»

«J’ai la rage au ventre, j’ai hâte!», a-t-il aussi confié au Journal quelques heures avant de monter sur la scène du Club Soda pour la première fois avec sept comparses musiciens pour offrir Papa au monde. Pour l’artiste, il était important que les dons amassés pendant la soirée soient redonnés à des organismes de prévention du suicide.

Digne descendant d’auteur-compositeur-interprète à la Émile Bilodeau (pour les mélodies, le style d’écriture, les thèmes abordés et la fierté d’être québécois et de chanter en français), Lapointe chante la douleur du départ soudain de son père, Richard, sur la pièce titre, Papa. Ce même papa qui a pris la photo de couverture de cet album présentant un petit Maxime de 7 ans.

«Le sujet du suicide est tabou pour rien dans la société, déclare-t-il. On a tous vécu quelque chose du genre, de près ou de loin. Je m’ennuie de mon père et cet album représente un très grand chemin à travers la vision d’un jeune homme de 22 ans. C’est un voyage d’émotions : c’est rock, triste, beau, fâché... C’est une thérapie en soi, car pour moi, écrire ne fait pas du bien, alors je fais cela avec parcimonie...»

Il assure toutefois que cet album est beaucoup plus qu’un hommage à un être cher disparu. Pour lui, il s’agit d’un album rock partant dans plusieurs directions et dans lequel chaque chanson a son utilité propre. Dans le but ultime de créer un tout le plus authentique qui soit. «Ma job est d’être moi-même, lance le musicien. Si cela peut faire du bien aux gens, je suis prêt à cela. Si cet album peut changer des vies, je suis prêt en tabarnouche!»

Audacieux et accompli

De son expérience à l’émission La Voix, au sein de l’équipe de l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe, Maxime retient le travail effectué dans le respect et l’importante approbation de ses pairs.

«Ils m’ont appris à devenir pro, confie le jeune homme qui se voit comme une personne accomplie, audacieuse et hypersensible. Pierre Lapointe est un amour d’homme et un être généreux qui a fait beaucoup d’overtime en me donnant son avis sur mes trucs.»

► L’album Papa est présentement sur le marché.