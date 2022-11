Les Alouettes passent en finale de l’Est

MONTRÉAL | Dominants comme jamais auparavant en première demie cette saison, les Alouettes ont remporté la demi-finale de l’Est les opposant aux Tiger-Cats de Hamilton 28 à 17, dimanche après-midi, au Stade Percival-Molson.

Les «Als» ont ainsi mis fin à leur série d’insuccès en éliminatoires, eux qui n’avaient pas connu le bonheur de la victoire lors d’un match sans lendemain depuis la campagne 2014. C’était également la première fois que le club montréalais venait à bout des «Cats» en éliminatoires depuis 1996.

Thierry Laforce / Agence QMI

La troupe de l’entraîneur-chef Danny Maciocia a amorcé la rencontre en force. Après un excellent retour de botté de Chandler Worthy, l’attaque a traversé le reste du terrain en cinq jeux et a conclu sa première séquence dans la zone payante. Avant de retourner au vestiaire pour la pause de la mi-temps, les «Moineaux» avaient inscrit deux autres touchés.

Le porteur de ballon Walter Fletcher s’est démarqué avec une récolte de 102 verges grâce à sept courses et quatre attrapés. L’Américain a aussi inscrit un touché.

Après une première demie où la grande majorité des jeux offensifs fonctionnaient pour les Alouettes, l’unité du quart-arrière Trevor Harris n’a pas été en mesure de poursuivre ses succès avec autant de régularité. La défensive était cependant là pour veiller au grain.

Thierry Laforce / Agence QMI

Les Tiger-Cats, qui ont été incapables de s’imposer avec le ballon en première demie, ont décidé de remplacer le quart-arrière Dane Evans par Matthew Shiltz au troisième quart. Le changement a eu l’effet escompté, puisque l’ancien pivot des «Als» a permis aux siens d’inscrire un majeur dès ses premiers moments sur le terrain. Ce fut toutefois le seul touché obtenu par les visiteurs, qui ont amassé leurs autres points grâce à la jambe du botteur Seth Small.

Les deux pivots adverses ont été rabattus au sol six fois par des joueurs des Alouettes. Le demi de coin Mike Jones a aussi réussi deux interceptions, dont une très importante au quatrième quart. Le jeu défensif du match revient toutefois à Tyrice Beverette. Avec un peu plus de deux minutes à faire, le secondeur a fait perdre le ballon à Shiltz profondément dans son territoire et Chris Ackie a récupéré le précieux objet. Les porteurs de ballons montréalais ont fait le reste du boulot et les Alouettes ont obtenu leur billet pour la finale de l’Est, dimanche prochain, contre les Argonauts à Toronto.