Les golfeurs au paradis

Les golfeurs de la région de Québec étaient comme des enfants dans un magasin de bonbons, samedi. Ils se sont rués vers les quelques terrains qui demeurent ouverts pour profiter d’un mercure anormalement élevé de 22 degrés avant de ranger leurs bâtons pour l’hiver.

Au Club de golf l’Albatros de L’Ancienne-Lorette, les verts et les allées étaient bondés. Les gestionnaires ont même dû refuser une centaine de joueurs qui souhaitaient s’élancer pour une dernière fois cette saison.

« C’est 160 golfeurs pour la journée (de samedi) », confirme Donald Lachance, préposé aux départs. Pour dimanche et lundi, le Club affiche également complet pour les départs.

M. Lachance mentionne qu’il n’est pas rare de voir le Club ouvert au début novembre, mais très rare de jouer en manches courtes.

Fort achalandage

Même discours au Golf 9Chatel de Québec qui a connu l’une de ses plus grosses journées d’achalandage de la saison 2022.

« Comme il y a plusieurs terrains fermés, on profite de la manne. Il y avait tellement de monde, on a décidé de remettre l’horaire des départs et de reprendre les réservations », explique Richard Deschênes, responsable du Club.

En 25 ans de service, M. Deschênes ne se souvient pas d’avoir vu une journée aussi chaude en novembre. « Le champ de pratique n’a pas dérougi du matin au soir. »

Mieux que pelleter

Pour Michel Plante qui savoure les conditions exceptionnelles avec sa conjointe, son frère et un ami, cette journée était inespérée. « On peut même dire que c’est historique parce qu’on s’entend qu’à ce temps-ci de l’année, parfois, on est en train de pelleter. »

À 90 ans, Bertrand Villeneuve joue 200 parties par année. Comme son état de santé lui permet toujours de pratiquer son sport favori, il apprécie chaque journée où il peut fouler les verts et les allées.

« C’est exceptionnel le beau temps qu’il fait et c’est pour ça qu’on est là », mentionne l’homme fort sympathique qui espère jouer jusqu’aux premières neiges