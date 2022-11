L’infidélité est-elle toujours à condamner?

Je suis la mère de deux enfants et l’épouse d’un homme d’affaires que j’ai connu alors que j’étais à l’université. Plus âgé que moi de 22 ans, il m’a donné un gros coup de pouce pour bâtir ma carrière. Après la naissance de notre deuxième enfant, lui et moi avons pratiquement abandonné toute forme de vie sexuelle. Moi parce qu’il ne me tentait plus, et lui parce que des difficultés érectiles avaient fait leur apparition dans sa vie, et que son orgueil le retenait de consulter à ce propos. À partir de là, on a commencé à vivre comme frère et sœur, et ma foi, ça ne nous a pas trop mal réussi au début.

Mais de mon côté, j’ai vite trouvé ça difficile à accepter de mettre une croix sur le sexe si tôt dans ma vie, vu que je n’avais pas connu beaucoup d’hommes avant lui et que mon physique me rendait appétissante pour les hommes qui gravitaient autour de moi. Je me suis donc laissée aller au jeu de la séduction et j’ai eu une première aventure.

Étonnamment et même si j’aimais encore mon mari, je n’ai jamais ressenti de malaise à le tromper. Comme si le fait qu’il ne bande plus me dédouanait d’agir ainsi. Par la suite, j’ai continué à avoir des amants pour des périodes plus ou moins longues, jusqu’à ce que la pandémie survienne et que je me retrouve confinée à notre domicile avec lui et nos enfants.

Bien honnêtement, à part quelques soirées où j’aurais bien voulu avoir du sexe, mais où je devais me contenter de caresses dont mon mari m’a toujours gratifiée amplement, je dois l’admettre, mes amants d’avant ne me manquaient pas puisque je ne les aimais pas vraiment. À part un avec lequel j’ai entretenu un lien de correspondance suivie.

La reprise de nos activités sociales et professionnelles s’est faite lentement au cours des derniers mois, et j’ai revu cet homme. Il s’est fait si insistant pour m’avoir dans sa vie à plein temps, alors qu’il savait très bien que je ne souhaite pas me séparer de mon mari, qu’il a fallu que je rompe pour qu’il comprenne. Depuis, je crains qu’à cause de son jeune âge, il fasse une gaffe et dévoile notre secret pour me forcer à aller vers lui. Comment me sortir de ce pétrin sans tout détruire autour de moi ?

Dire que je ne m’étais jamais sentie coupable

Sans vouloir ajouter à votre malaise, vous deviez bien vous douter que vous jouiez avec le feu en vous adonnant à cette vie parallèle, et que ça risquait, un jour ou l’autre, de vous sauter en pleine figure. Un lien de confiance, c’est précieux dans un couple et ça s’ancre dans la franchise que les partenaires ont l’un envers l’autre.

Tout en espérant que la tempête passe sans vous éclabousser, je crois sincèrement que vous devriez profiter des circonstances pour vous asseoir avec votre mari pour réévaluer ensemble une situation pas claire que vous avez tous deux fait semblant de ne pas voir et qui vous a menée vers un tel cul-de-sac.