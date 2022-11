Menacé d’expulsion alors qu’il a refait sa vie ici

Installé à Québec, où il a refait sa vie depuis plus de quatre ans, un Mexicain de 56 ans est désormais menacé d’expulsion par l’Agence des services frontaliers du Canada et craint d’être retrouvé par un cartel s’il est renvoyé dans son pays.

• À lire aussi: Un Guinéen évite de justesse son expulsion du pays

• À lire aussi: Demandeur d’asile: la Cour fédérale suspend l’expulsion de Mamadou Konaté

« Avoir une arme sur la tête, ce n’est pas comme dans les films. Ça te gruge de l’intérieur, ça te rend paranoïaque. Je ne savais plus où aller ni quoi faire », raconte Jose Carrera, un trémolo dans la voix, faisant référence à la séquestration qu’il a vécue.

L’homme travaillait comme traducteur pour la compagnie de pétrole Pemex lorsqu’il dit avoir été approché par le cartel de Jalisco Nouvelle Génération en 2014.

Les membres du cartel l’auraient alors séquestré en le menaçant lui et sa famille s’il n’agissait pas en leur faveur auprès des responsables des plateformes pétrolières.

Quelques mois plus tard, ces derniers auraient cambriolé sa maison, ligotant sa sœur et les enfants de celle-ci, tout en pointant une arme sur eux durant le vol.

Après avoir déménagé pour éviter le cartel, M. Carrera s’est tourné vers le Québec pour y refaire sa vie, en 2018.

Il a travaillé comme déménageur, avant d’être embauché par Sani-Terre comme vidangeur, qui lui a d’ailleurs offert un contrat de deux ans, il y a quelques semaines. Il est même parvenu à trouver « la femme de sa vie ».

« Ce que j’aime le plus ici, c’est l’absence de violence. Les gens sont sympathiques, ils te remercient pour ce que tu fais. Je suis simplement heureux », lance l’homme.

Mais voilà qu’il devra laisser derrière lui la vie dont il a toujours rêvé, menacé d’expulsion le 27 novembre prochain.

Pas de risque sérieux ?

C’est que le tribunal chargé d’analyser sa demande de statut de réfugié considère que sa demande d’asile n’est pas crédible.

« Le tribunal conclut que le demandeur n’a pas établi qu’il y a une possibilité sérieuse de persécution [...] ou qu’il serait personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture, ou à une menace à sa vie [...] s’il devait retourner au Mexique », peut-on lire dans la décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

« Il aurait fallu que j’aie une balle en pleine tête pour avoir assez de preuves ? Tout ce que je veux, c’est vivre une vie paisible et normale », peste M. Carrera.

Demande de sursis

Sa conjointe et lui se sont d’ailleurs mariés dans les dernières semaines, pour pouvoir faire une demande de parrainage et ainsi obtenir la résidence permanente. Mais le certificat de mariage tarde à être envoyé et le temps file.

« La pénurie de main-d’œuvre est plus forte que l’urgence de déporter cet homme-là », estime l’avocat Maxime Lapointe, chargé du dossier, qui leur a recommandé de contacter le député fédéral Gérard Deltell.

« Les services frontaliers doivent user de plus de souplesse dans l’exécution de la loi en soupesant les options de régularisation. Tout le monde perd si le Canada expulse un travailleur. Un sursis général des renvois s’impose », ajoute Me Lapointe.