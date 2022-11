Mort accidentelle d’un parachutiste

C’est un parachutiste avec une dizaine d’années d’expérience et plus de 2000 sauts à son actif qui a perdu la vie samedi midi à Victoriaville sous le regard de ses cinq amis.

« C’est sûr que c’est dur à voir ce que j’ai vu hier, je ne m’attendais jamais à le vivre avec un sauteur d’expérience comme lui », a lancé Dan Bégin, le meilleur ami de la victime qui était présent au moment de l’accident.

La victime, Maxime Bernatchez, que son entourage décrit comme un amateur de sensations fortes et un des meilleurs parachutistes de la Province a perdu le contrôle de son parachute à moins de 150 pieds du sol alors qu’il s’adonnait à un saut d’une altitude de 6000 pieds. Après avoir fait plusieurs vrilles dans les airs, l’homme de 39 ans a terminé sa course dans un poteau au sol. À tour de rôle, ses amis ont pratiqué les manœuvres de réanimation en attendant l’arrivée des secours, son décès a été constaté à l’hôpital.

Les circonstances

C’est sous un ciel dégagé et avec des conditions de vol visiblement bonnes que le petit groupe de six amis sont montés à bord de l’hélicoptère loué pour l’occasion. Les six parachutistes d’expériences avaient organisé l’activité indépendamment de l’école de parachutisme de la ville et tous avaient leur propre équipement.

« Les gens pensent que c’était un saut téméraire, mais non, c’était très tranquille. Maxime a pris la peine de dépiler son parachute qui était resté plié depuis 2 ou 3 jours pour s’assurer que tout soit sécuritaire », se désole son meilleur ami depuis 10 ans, Dan Bégin.

Les derniers accidents de parachutisme recensés au Québec mentionnent des problèmes techniques au niveau du déploiement de la toile, notamment en raison de cordages mélangés ou de parachutes pliés de façon inadéquate. Or, dans ce cas-ci, le parachute de M.Bernatchez était adéquatement plié et se serait facilement déployé lors de son saut.

Selon les témoins de la scène, un mauvais fonctionnement de l’équipement pourrait être en cause.

Une pluie d’hommages

À la suite de l’annonce, les réseaux sociaux de l’amateur de sensations fortes ont été submergés de messages de soutien envers la famille, mais aussi de nombreux hommages de la part de la communauté de sportive de Montréal. Plusieurs amis ont décrit l’homme comme une personne heureuse et toujours prête à se dépasser.

« Il avait toujours 36 000 projets, il aimait tout le monde, il voulait toujours que les gens soient bien et heureux », s’est remémoré Justine Doré-Champagne une de ses amies d’enfance.

Amateur de sensations fortes, Maxime Bernatchez partageait sa passion pour l’adrénaline sa chaîne YouTube, ainsi que sur ses réseaux sociaux qu’il alimentait régulièrement.

« Il a toujours fait des sports extrêmes, ce serait plus simple de dire ce qu’il ne s’est pas cassé. Il s’est souvent brisé des os, mais il a toujours été chanceux jusqu’à hier », a-t-elle ajouté la voix tremblante.

Une enquête est en cours afin d’établir les causes exactes de l’accident.