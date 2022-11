Romans d’ici: invasion domestique

D’une situation triviale – des souris dans la maison ! –, Myriam Ouellette tire une intéressante illustration de notre rapport au bien-être et à l’intimité.

Virginie, Paul et leurs deux jeunes enfants composent une petite famille aimante et sans histoire. Et puis, un matin, cette apparition furtive : une souris dans la cuisine ! Ç’avait été si rapide que les parents crurent avoir rêvé.

Pour en avoir le cœur net, autant faire un test en laissant traîner un morceau de fromage. Qui va disparaître. La démonstration est faite, une bête rôde. Comment s’en débarrasser ?

S’enclenchera alors la ronde des trucs glanés un peu partout, puis des exterminateurs. Au pluriel, car les méthodes varient... et dans le cas de Paul et Virginie, les résultats ne sont pas au rendez-vous !

Quiconque a vécu ce type d’invasions animales – souris, coquerelles, punaises de lit – reconnaîtra sans peine le malaise et, pire encore, le mal-être qui en découlent.

Ce drame secret – qui veut s’en vanter ? – alourdit le quotidien (chasser la bête est du boulot !) et perturbe l’attachement au lieu de vie. Le logis n’est plus un havre de paix, mais un endroit où la menace peut se cacher dans les moindres interstices.

L’élément central

Avec Les hôtes, Myriam Ouellette signe un premier roman original de bien des façons. D’une part parce qu’il plonge au cœur d’une réalité banale, mais rarement abordée dans l’espace public, encore moins dans la fiction.

D’autre part parce qu’elle met bien à jour à quel point l’habitat est central dans une relation de couple.

Ainsi, pour combattre l’infestation, il faut faire du ménage et repenser la disposition des objets dans l’espace : qui est traîneux, qui accumule trop de livres ? À chacun ses reproches, comme à chacun ses obsessions : Virginie traque la moindre odeur, Paul multiplie les stratégies pour disposer savamment ses pièges.

Et puis il y a les dissensions. Ne vaudrait-il pas mieux une maison neuve en banlieue, comme celle où Paul vivait enfant, plutôt que leur vieil appartement en ville ? Virginie en meurt déjà d’ennui !

Pire encore, tous deux n’ont désormais plus d’autre sujet de conversation que ces souris qui grignotent la nuit sans se laisser piéger. La nature n’a jamais été leur fort, à preuve des souvenirs désastreux de camping en famille, mais cette fois, elle les met carrément à l’épreuve. Ils dorment mal, font des cauchemars.

Et dire que Diane, la mère de Virginie, n’a aucune empathie pour eux. Elle n’a ni fibre maternelle ni compréhension du problème. C’est une nomade qui a fait le tour du monde et affronté de bien pires bibittes ! Préserver la chaleur du foyer, connaît pas. De cela aussi, Virginie tout à coup se souvient.

Ouellette nous raconte le tout avec force détails, parfois redondants. En même temps, cette précision correspond à la lutte maniaque qui doit être menée avant le triomphe final.

Car, après des mois, triomphe il y aura. Mais elle sera surprenante et d’une tout autre facture que la chasse à la petite souris des premiers jours !