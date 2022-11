SAQ: vos achats vous coûteront plus cher dès aujourd’hui

La Société des alcools du Québec (SAQ) procède dimanche à une hausse du prix de près de 2000 produits.

Il s’agit du troisième ajustement de prix depuis un peu moins d’un an.

La hausse des prix moyenne se situe à 2,4% sur 1500 produits. Le prix d’une centaine d’autres de produits sera augmenté le 29 janvier prochain.

Une baisse moyenne de 1,3% sera appliquée sur 530 produits, alors que le prix de 1389 autres produits restera stable.

La pénurie de main-d’œuvre, l’inflation, la hausse des frais de transport et l’augmentation du prix des matières reliées à l’embouteillage expliquent ce bond dans les coûts des vins et des spiritueux, selon Catherine Dagenais, la présidente et cheffe de la direction de la SAQ.