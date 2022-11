Un duo électrique chez les Dolphins

Il était prévisible que le duo de receveurs des Dolphins, formé de Jaylen Waddle et Tyreek Hill, serait productif cette saison. Ce qui était moins évident, c’était d’entrevoir à quel point leur production suivrait un rythme historique.

À eux deux, Hill et Waddle totalisent 1688 verges par la voie des airs. C’est du jamais-vu dans l’ère du Super Bowl après huit matchs pour deux receveurs de passes, selon ESPN Stats & Info.

De bons duos de receveurs, il y en a pourtant eu des tonnes à travers les décennies. Il est renversant de constater qu’à ce jour, aucun parmi tous ces duos n’a produit avec une telle ampleur.

Le pire, c’est que cette explosion surréaliste est survenue même si le quart-arrière partant Tua Tagovailoa a raté deux matchs complets et qu’il a quitté une autre rencontre prématurément. Même son réserviste Teddy Bridgewater a été tenu à l’écart. C’est dire à quel point le duo Waddle-Hill a été formidable malgré les circonstances.

Waddle était évidemment bien parti la saison dernière, sa première dans la NFL. Ses 104 réceptions l’an passé constituent un record pour une recrue et ses 1015 verges ont établi une marque de franchise à Miami.

Il s’en allait déjà clairement dans la bonne direction et plutôt que de s’asseoir et de miser sur lui à outrance, la direction a choisi d’aller chercher Tyreek Hill, devenu insatisfait à Kansas City. Cette audace a transformé les Dolphins pour le mieux.

Une transaction bénéfique

Lorsque l’équipe a procédé à la transaction, le scepticisme régnait. Hill allait-il être à la hauteur loin de Patrick Mahomes ? À quel point serait-il à l’aise dans un nouveau système offensif ? Comment allait-il s’ajuster à Tagovailoa ?

Ces questionnements, qui semblaient tout à fait légitimes il y a quelques mois à peine, sont aujourd’hui risibles.

Hill occupe le premier rang à sa position avec 961 verges de gains. Il s’agit du troisième plus haut total dans l’histoire pour un receveur après huit rencontres.

Gracieuseté du nouveau calendrier de 17 matchs, il est en voie de capter 147 passes, mais surtout, d’accumuler 2042 verges, ce qui battrait le record de 1964 verges établi par Calvin Johnson, avec les Lions, en 2012.

Avant de grimper dans les rideaux en ce qui concerne le bonus appréciable du 17e match, sachez que Hill, avec sa moyenne de 120,1 verges par match, chauffe dangereusement la production de Johnson à son année record, lui qui était à 122,8 verges par match.

Il ne faut pas croire que Waddle joue un rôle de second violon effacé. Avec 727 verges, il est quatrième à travers la ligue.

Sa moyenne de 17,3 verges par réception démontre à quel point il est une arme redoutable. Pas un receveur qui a capté au moins 20 passes ne fait mieux que lui à ce chapitre.

Mieux qu’avec les Chiefs

L’arrivée de Tyreek Hill a donc métamorphosé l’attaque des Dolphins. Bien sûr, Tagovailoa a élevé son jeu, Waddle a aussi son large mot à dire et la venue de l’entraîneur-chef à vocation offensive Mike McDaniel a aidé.

Les succès offensifs des Dolphins reposent sur un ensemble de facteurs, mais Hill a cette capacité unique de prendre le contrôle d’un match, voire d’une saison.

Il le faisait déjà avec les Chiefs, mais cet automne, son jeu est catapulté à un autre niveau.

Le site The Ringer a relevé une statistique impressionnante dans son cas. Cette saison, il a été ciblé sur 35,2 % de ses tracés. C’est énorme, considérant qu’il n’a jamais franchi la barre des 30 % à Kansas City.

Hill a faim, les Dolphins le nourrissent et c’est toute l’attaque qui digère mieux.

5 points à surveiller

Seul dans son club

Tout ne va pas pour le mieux pour Tom Brady, autant sur le plan personnel que professionnel. Histoire de lui remonter le moral, une belle marque est à sa portée. Avec seulement 164 verges face aux Rams, il atteindra le plateau fort symbolique des 100 000 verges en carrière, saison régulière et séries incluses. Évidemment, le quart-arrière de 45 ans des Buccaneers sera le seul et unique membre de ce club sélect.

Armée de terre

Derrière les porteurs Khalil Herbert et David Montgomery, ainsi que le quart-arrière Justin Fields, les Bears montrent la meilleure attaque au sol dans la NFL cette saison. À leurs trois derniers matchs, les Bears ont amassé au moins 225 verges au sol. S’ils répètent l’exploit aujourd’hui face aux Dolphins, ils seront les premiers depuis 1976 à revendiquer ce fait d’armes.

Ekeler occupé

Le porteur des Chargers Austin Ekeler est un homme occupé par les temps qui courent. Il tentera de devenir face aux Falcons le tout premier porteur dans l’histoire à capter au moins 10 passes dans trois matchs de suite. En effet, il vient d’en capter 12 face aux Seahawks et 10 face aux Broncos. Les Chargers seront privés de leurs receveurs Keenan Allen et Mike Williams, donc Justin Herbert se tournera souvent vers sa valve de secours.

La domination des Bills

Jusqu’ici, les Bills affichent le meilleur différentiel de points dans le circuit, eux qui inscrivent en moyenne 29 points par match et qui en concèdent seulement 14. Face aux Jets, ils tenteront de devenir la quatrième équipe depuis 1970 à inscrire une moyenne de 30 points ou plus et en accorder 14 ou moins après huit matchs. Deux des trois précédentes équipes qui ont accompli l’exploit, Washington en 1991 et Green Bay en 1996, ont ensuite remporté le Super Bowl.

Du changement

Le moins que l’on puisse dire est que cette première moitié de saison amène de grands bouleversements dans la hiérarchie des équipes. Si la saison prenait fin aujourd’hui, huit équipes qui seraient des séries n’avaient pas leur billet la saison dernière. Dans l’Américaine, c’est le cas des Ravens, Dolphins, Jets et Chargers. Dans la Nationale, les Vikings, Giants, Seahawks et Falcons sont dans la même posture.