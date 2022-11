Nicola Ciccone propose un Noël festif et rassembleur

Après 23 ans de carrière, Nicola Ciccone n’avait pas encore enregistré un album de Noël. Avec L’esprit de Noël, il propose quatre chansons originales et des reprises qu’il a choisi de mettre à sa main avec des couleurs folk et traditionnelles.

On retrouve les classiques Sainte-Nuit, Il est né le divin enfant, Minuit chrétien, Blue Christmas, White Christmas, Happy Xmas (War is Over) de John Lennon, et aussi deux chansons en italien liées à son enfance.

«Je devais être le dernier interprète qui n’avait pas encore fait d’album de Noël», a-t-il lancé, en riant, lors d’un entretien.

L’auteur, compositeur et interprète souhaitait un jour en faire un. Il y avait beaucoup de demandes dans ce sens.

«J’aime Noël. J’ai une grande famille et ça me rappelle mon enfance. J’avais ça en tête depuis longtemps», a-t-il fait savoir.

Les premiers spectacles de Noël qu’il a présentés, il y a quatre ans, et le simple Joyeux Noël, qui a obtenu 311 000 écoutes sur Spotify, ont mis ce projet d’album sur les rails.

Nicola Ciccone désirait un opus à son image. Il le voulait festif et rassembleur.

«Je ne voulais pas faire une relecture de chansons que tout le monde reprend à la va-vite. J’ai pris mon temps. Après deux Noëls où on a été confinés et qui nous ont été un peu volés, c’était le temps de le faire. J’ai eu, à ma grande surprise, beaucoup de plaisir à faire cet album. Je suis très content», a-t-il dit.

Des classiques revisités

Nicola Ciconne a entrepris, en décembre dernier, l’écriture de chansons originales de Noël. Il a composé Je voudrais que ce soit Noël toute l’année et L’esprit de Noël. Il a même écrit, à la suggestion de son directeur musical, Peter Ranallo, une chanson d’amour de Noël avec Tout ce que je veux pour Noël, c’est de l’amour.

Il était important, pour l’auteur, compositeur et interprète, d’arriver avec du contenu original.

«J’avais envie d’avoir des arrangements plus traditionnels et folk. J’ai écrit ça sans prétention. En studio, les musiciens ont tripé et ça m’a donné confiance», a-t-il précisé.

Les classiques ont ensuite suivi avec les Happy Xmas de John Lennon, White Christmas de Bing Crosby, une version très bluesy de Blue Christmas d’Elvis et des chansons italiennes de Noël de son enfance.

Il s’est même permis certaines inflexions dans les mélodies de certains classiques.

«Je les chante plus de façon folk comparativement aux versions que nous sommes habitués à entendre. Ces chansons ont été écrites il y a 300 ans. Je voulais les mettre à ma main tout en ayant du plaisir et les rendre plus accessibles. Il y a beaucoup de douceur sur cet album», a-t-il dit.

Un but commun

L’auteur, compositeur et interprète de 44 ans précise que ses Noëls d’enfance n’étaient pas synonymes de cadeaux.

«Je vivais dans un quartier très défavorisé. Quand mes amis venaient chez nous, je trouvais ça difficile. C’était un quartier pauvre et ça paraissait. J’avais hâte aux premières neiges parce que ça uniformisait tout ça. Toutes les affaires liées à la pauvreté et qui traînaient, comme les vieilles roues d’auto, disparaissaient sous la neige. On avait l’impression d’être moins pauvre. J’avais hâte à Noël pour cette raison. Ça me faisait du bien», a-t-il évoqué.

Nicola Ciccone aimerait que l’esprit de Noël soit présent tout au long de l’année.

«C’est une période où on s’aime, où on se pardonne, où on se rapproche et où on est plus près de valeurs humaines et de l’amitié. On est moins dans les clics et la polarisation. On a besoin de ça avec ce qu’on a vécu depuis deux ans», a-t-il laissé tomber.

Happy Xmas (War is Over), de John Lennon, est sa chanson préférée du temps des Fêtes.

«Les chansons de Noël sont souvent légères. Celle-ci est profonde et parle de la paix dans le monde. On dirait qu’elle résonne encore plus dans le contexte actuel. On a comme besoin, après deux élections et une pandémie, d’un message rassembleur. C’est le temps de se rassembler, de fêter ensemble et d’avoir un but commun», a-t-il conclu.

Nicola Ciccone présentera son spectacle L’esprit de Noël le 2 décembre à Gatineau, le 3 à Saint-Albert en Ontario et le 16 décembre à Brossard. D’autres dates s’ajouteront et apparaîtront sur le site nicolaciccone.com.