40 ans de Starmania: Plamondon excité de présenter la nouvelle mouture

PARIS | Au fil des ans, Luc Plamondon a assisté à des dizaines – voire des centaines – de représentations de Starmania. Pourtant, le parolier avoue avoir ressenti «la même excitation que la toute première fois» en découvrant la nouvelle mouture de son opéra rock, signée Thomas Jolly.

Luc Plamondon est abonné au succès depuis quelques décennies déjà. Ses titres écrits pour Céline Dion, Robert Charlebois, Julien Clerc ou encore Ginette Reno sont entrés dans l’histoire, tout comme ses spectacles tels Notre Dame de Paris. Bref, certains seraient aisément devenus blasés. Mais pas lui.

Quand vient le temps de discuter de la nouvelle mouture de Starmania, présentement à l’affiche à Paris, les yeux de Luc Plamondon s’illuminent derrière ses inséparables verres fumés. L’excitation donne au parolier de 80 ans des allures de gamin, alors qui s’agite dans son fauteuil en guise d’excitation. Les souvenirs de France Gall, Fabienne Thibeault, Nanette Workman, Isabelle Boulay, Luce Dufault et autres Maurane se bousculent dans son esprit tant les interprètes de talent ayant porté son œuvre sont légion.

«Je revois encore Diane Dufresne descendre l’immense escalier rose, en 1979. La mise en scène était assurée par Tom O’Horgan, qui avait fait celle de Hair à New York», rappelle-t-il, rencontré par Le Journal dans sa loge de La Seine Musicale, à Paris.

Des chansons «légendaires»

En effet, le metteur en scène américain avait eu des idées de grandeur pour la toute première mouture de Starmania, présentée au Palais des congrès de Paris au printemps 1979. Le spectacle n’avait gardé l’affiche que quatre semaines, mais le succès avait été évident, les représentations affichant complet jusqu’au dernier tomber de rideau. Le spectacle a ensuite repris vie à différentes reprises dans les décennies suivantes, tant à Montréal qu’à Paris.

Plus de vingt années se sont désormais écoulées depuis la dernière représentation de l’opéra rock dans sa forme originale. C’est cette fois-ci Thomas Jolly, prodige de la scène française, qui prête sa vision à l’œuvre de Luc Plamondon pour la faire renaître à Paris.

AFP

Le metteur en scène ne le cache pas, le mandat peut sembler intimidant.

«Les chansons sont légendaires; les gens les chantent, les fredonnent depuis si longtemps, et avec raison», amorce Thomas Joly.

«Mais les chansons font de l’ombre, je crois, à la fable qu’est Starmania. J’ai demandé à des gens, des amis autour de moi, de me raconter l’histoire de Starmania. Et peu d’entre eux en étaient capables. Les chansons n’ont peut-être pas besoin de moi – elles sont déjà dans les cieux – mais l’écrin dans lequel elles émergent, lui, peut être mis à jour», termine-t-il.

En tournée internationale?

Alors que sa version de Starmania prend son envol, Thomas Jolly avoue son vœu de voir l’œuvre voyager, à l’instar de Notre Dame de Paris, autre opéra rock de Luc Plamondon célébré aux quatre coins de la planète.

«De quelle manière on va se lancer dans le monde? Va-t-on conquérir le monde, et si oui, de quelle manière? Honnêtement, je suis incapable de le dire aujourd’hui. Mais j’en serais absolument ravi. J’espère que ce show aura la plus longue vie possible», confie-t-il.

Luc Plamondon se montre quant à lui des plus confiants en l’avenir de Starmania.

«Avec la distribution qu’on a aujourd’hui, le spectacle pourrait fonctionner partout dans le monde», estime-t-il.

Il a d’ailleurs déjà amorcé des démarches pour que sa volonté soit faite; Luc Plamondon a en effet convié différents producteurs internationaux à Paris pour la première de Starmania, mardi. Ceux-ci proviennent de villes et pays ayant déjà accueilli son Notre Dame de Paris, dans le passé. ​​​​​​​

«On verra ce que ça donne», avance le parolier, brandissant deux doigts bien croisés.

La grande première de Starmania aura lieu mardi soir à Paris. Les représentations se poursuivront jusqu’au 29 janvier.