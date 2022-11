COUTURE, André



Au centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 30 octobre 2022, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédé monsieur André Couture, époux de madame Monique Fortin. Il était le fils de feu monsieur Roland Couture et de feu madame Berthe Vien. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-David. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine et Martine (Gilles L'Arrivée); ses petits-enfants: Guillaume et Élise; ses amis de longue date: Oscar Leblond et Rita Turmel. Il était le frère de Louise (Marcel Lussier) et Diane (Fernand Barrette). Il était le beau-frère de la famille Fortin: Rose-Aimée (feu Raymond Berger), Madeleine (feu Paul-Étienne Émond), Victor (feu Françoise Vignola), feu Pierre-Paul (Lise Fournier), Robert (Molly Gallant), Lucien (feu Odette Caron), Paul-Émile (Noela Therrien) et Lisette. Il était le fidèle ami de Daniel Audet. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le cardiologue Rénald Giroux pour ses compétences, son dévouement et son humanisme tout au long des 45 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.