ADISQ : un hommage discret à Karim Ouellet au Gala de l’Industrie

La mémoire de Karim Ouellet n’a pas été saluée au Gala de l’ADISQ, comme l’ont dénoncé des internautes, mais plutôt dans une vidéo In Memoriam présentée lors du Gala de l’Industrie, mercredi dernier.

Retiré du gala du dimanche à Radio-Canada depuis huit ans, ce discret hommage aux disparus a été relayé dans le seul des trois galas qu’organise l’ADISQ qui n’est pas télévisé (le Premier Gala, où sont remis la plupart des Félix, a été relayé par Télé-Québec, également mercredi).

La vidéo a ensuite été mise en ligne sur la plateforme YouTube, lundi matin.

Dans la courte vidéo qui dure moins de deux minutes, le décès de 14 personnalités liées au monde de la musique québécoise, dont ceux de Karim Ouellet, Renée Martel et John McGale, est souligné. Une photo de chaque défunt est montrée à l’écran pendant quelques secondes.

En milieu d’après-midi, la vidéo avait été vue environ 400 fois.

Oublié jusqu’à la fin

Sur les réseaux sociaux, lundi matin, plusieurs personnes ont déploré l’absence d’un hommage à Karim Ouellet lors d’un gala où sa sœur Sarahmée a offert une prestation.

« Il aura été oublié jusqu’à la fin », a mentionné Anne-Marie Vignola dans un statut Facebook qui a fait réagir plusieurs membres de la communauté artistique.

Karim Ouellet a été retrouvé mort dans un studio de la basse-ville de Québec, le 17 janvier dernier. Il avait 36 ans.

Controverse en 2016

Malgré les demandes du Journal, la direction de l’ADISQ n’a pas voulu émettre de commentaires à ce sujet.

Ce n’est pas la première fois que la décision de l’ADISQ d’évincer du gala l’hommage aux disparus fait couler de l’encre. En 2016, une controverse a éclaté quand la mort récente de Bob Bissonnette et Pierre Lalonde avait été passée sous silence.

« La durée du gala a tellement été revue avec le diffuseur que pour garder le même nombre de performances et le même temps au présentateur, on a dû éliminer les autres segments », avait alors expliqué la productrice exécutive et directrice artistique des Galas de l’ADISQ, Julie Gariépy.