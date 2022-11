Airbnb mise dorénavant sur la transparence de ses prix

Le géant américain de la location de logements, Airbnb, a annoncé lundi qu’il mettait en place l’affichage du prix total et qu’il modifiait le paiement des clients.

Cette nouvelle mesure prendra effet en décembre, a indiqué l’entreprise par communiqué, lundi.

«Le prix total inclura tous les frais avant taxes et sera affiché dans les résultats de recherche, tout comme la carte, les filtres et la liste des logements. Avant de confirmer la réservation, les invités pourront voir la répartition complète des frais de service d’Airbnb, des réductions et des taxes.»

L’algorithme de la plateforme priorisera le montant total d’une réservation, et pas le prix à la nuit lors de la recherche. Cela implique que pour des annonces similaires, celle avec le prix total le moins cher et la meilleure qualité sera placée plus haut dans les résultats de recherche.

Airbnb a également annoncé qu’au début 2023, elle fournirait aux hôtes des conseils pour les aider à comprendre le prix final que leurs invités devront payer et comment choisir des prix compétitifs.

«Nous espérons que ces changements aideront les hôtes et ajouteront de la valeur pour les invités», peut-on lire dans le communiqué.

Des améliorations vont également être apportées au paiement final: «Nous conseillons aux hôtes qui reçoivent des demandes de réservation d’être raisonnables et transparents», est-il écrit.

«Les invités ne devraient pas avoir à réaliser des tâches déraisonnables comme défaire les lits, faire la lessive ou passer la balayeuse en quittant leur Airbnb», d’après le communiqué.