Beaucoup d’ambiance au match des Alouettes

Bien avant le match, les partisans avaient le goût d’encourager les joueurs et, durant la partie, les fans n’ont jamais cessé de faire du bruit pour nuire à l’adversaire. Après le match, les fans étaient débout pour célébrer à tout rompre la victoire des Alouettes.

Photos Thierry Laforce et Pascale Vallée

La dynamique Julia Lapointe, qui a suivi des cours de cheerleading durant l’été, était heureuse de rencontrer les cheerleaders des Alouettes.

Mario Cecchini, le président des Alouettes, a accueilli Simone Arsenault, Béatrice Arsenault et Edith Parizeau, les membres de la famille du commentateur David Arsenault.

Marie Fréchette, Claude Fréchette, Martin Gascon et Karl Leclerc ont effectué leur rituel victorieux après chaque touché.

Benjamin Girard, Mickael Bujold et Maxime Rocheleau étaient nerveux à la fin du match, qui a été chaudement disputé.

Mathieu Lessard et Dominique Bernard ainsi que leurs six enfants se sont amusés tout au long du match.

Ces fervents partisans de Mont-Laurier ont passé un agréable après-midi.

Courtoisie

Le réputé photographe Eric Myre a assisté au match en compagnie de ses enfants, Gabriel et Elizabeth.

J’ai croisé l’ancien joueur de LCF, dont avec la formation de Hamilton, Arnaud Gascon-Nadon ainsi qu’Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec.

Sylvie Garand était fière de voir à l’œuvre son fils, Félix Garand-Gauthier, l’ancien joueur du Cégep Lionel Groulx et du Rouge et Or, qui porte les couleurs des Tiger-Cats de Hamilton.