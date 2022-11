Dans l’œil du Québec inc.: Beneva vend une division à des Américains

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

L’assureur cède ses services aux concessionnaires

Beneva a annoncé cette semaine la vente de sa division SSQ Services aux concessionnaires à Sym-Tech, une filiale du groupe américain Amynta, pour une somme non précisée. Depuis plus de 20 ans, SSQ Services aux concessionnaires offre de l’assurance et des garanties automobiles à des concessionnaires québécois. Beneva demeura tout de même l’assureur des portefeuilles cédés à Sym-Tech.

Ottawa mise sur Teralys

Photo Facebook

Le gouvernement fédéral confiera jusqu’à 350 millions $ à quatre gestionnaires canadiens de fonds de capital de risque, dont Teralys Capital, a récemment indiqué la ministre Mary Ng (photo). L’investissement s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de catalyse du capital de risque, dont le financement a été renouvelé l’an dernier. Fondé en 2009, Teralys est un « fonds de fonds » qui gère 2 milliards $ investis dans plus de 800 entreprises par l’entremise de plus de 80 fonds.

Levio achète en Ontario

La firme informatique Levio de Québec a fait l’acquisition de l’entreprise ontarienne Indellient pour une somme inconnue. Il s’agit de la dixième acquisition de Levio depuis sa fondation par François Dion, en 2013. Spécialisée dans les solutions de « transformation numérique », Levio compte environ 1000 salariés répartis dans des bureaux situés au Canada, aux États-Unis, en Inde et au Maroc.

BDC remet 400 M$ dans les technologies propres

La Banque de développement du Canada (BDC) s’est engagée cette semaine à investir 400 millions $ dans un deuxième fonds axé sur les technologies propres. Il fait suite au premier fonds de la BDC dans ce secteur, lequel avait été lancé en 2018 avec une dotation de 600 millions $. Jusqu’ici, la BDC a investi dans environ 50 entreprises de technologies propres, dont les québécoises GHGSat, AddÉnergie (Flo), NanoXplore, Flyscan et Effenco. Cette dernière est toutefois insolvable depuis le printemps.

Nouveau président chez Lightspeed

Photo courtoisie

Lightspeed a un nouveau président en la personne de Jean-David Saint-Martin (photo). Ce dernier s’est joint à l’entreprise montréalaise en 2019, lors de l’acquisition de Chronogolf, une jeune entreprise qu’il a cofondée en 2013. Jean Paul Chauvet demeure PDG de Lightspeed, un poste qu’il occupe depuis la démission de Dax Dasilva, en février. Lightspeed a connu une dure semaine en Bourse, son titre perdant plus de 18 % jeudi après que l’entreprise a abaissé ses prévisions financières pour les prochains mois.

Bell se lance dans le capital de risque

Le géant médiatique Bell Canada a révélé la semaine dernière avoir créé une filiale spécialisée dans le capital de risque, reproduisant une stratégie adoptée par plusieurs autres grandes entreprises au cours des dernières années. Jusqu’ici, Bell Capital de risque a investi dans une quinzaine d’entreprises et de fonds, dont la québécoise Grandé Studios.