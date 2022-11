De l’ambiguïté de certains mots

Après avoir lu les propos d’« Huguette » ce matin, je me suis demandé pourquoi vous n’aviez pas relevé un mot ambigu qu’elle avait utilisé en écrivant « ... l’être humain, qu’il soit homme, femme, ou autre, possède un cerveau divisé en deux parties distinctes. » Qu’entendait-elle par le mot « autre » ?

Un homme qui signait du nom de « Gilles » m’a posé une question semblable à la vôtre en ces termes : « Elle peut bien être un peu mêlée. Car voulez-vous me dire à part l’homme et la femme, comme êtres humains, quel serait cet AUTRE ? » Je ne pensais pas avoir à spécifier que vu la vogue actuelle à prendre soin de bien inclure la diversité sexuelle, tout le monde devait se douter que le mot « autre » incluait toutes les catégories comprises dans le sigle LGBTQI+2E, soit lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, et tous les autres (asexuel, pansexuel, agenre, etc.).