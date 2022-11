Déchirées par le chantier du tunnel

Des couples séparés sont forcés à faire des choix déchirants en revoyant les horaires de garde des enfants, à cause des infernaux travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

« Quand tu es une famille et que ton enfant vit sur la Rive-Sud, je m’excuse, mais c’est brise-cœur. Ça fait mal, ça fait de la peine. On ne peut plus voir nos enfants, on perd des heures avec eux », laisse tomber la gorge serrée Marie-Eve Robertson, qui vit à Terrebonne et qui a la garde partagée de sa fille, Noémie, 9 ans, dont le père est à Longueuil.

Pour elle comme pour d’autres, les travaux du pont-tunnel viennent aussi créer un véritable casse-tête pour des parents séparés qui vivent d’un bord ou de l’autre du Saint-Laurent et qui se partagent la garde de leur enfant.

« Avant j’avais ma fille une semaine sur deux. Mais là, avec les travaux et le trafic, c’est impossible de l’amener à son école tous les matins », se désole Mme Robertson.

Depuis la fermeture d’un des tubes du tunnel le 31 octobre, le temps de trajet entre chez elle et chez son ex-conjoint a presque doublé, passant d’environ une heure à plus de deux heures.

« On ne va quand même pas se réveiller à 4 h 30 du matin pour qu’elle soit l’heure à l’école ! Ce serait ridicule », laisse tomber la femme de ménage.

Plus long qu’aller en beauce

Tommy Morin, un résident du secteur Pointe-aux-Trembles à Montréal, qui garde habituellement son fils une semaine sur deux, vit le même dilemme.

« Je ne peux tout simplement plus l’accompagner à son école tous les matins, parce que ça prendrait plus de trois heures », déplore le père de 39 ans.

C’est que son fils va à l’école secondaire sur la Rive-Sud de Montréal, à Sainte-Julie, où il vit avec sa mère le reste du temps.

Avant les travaux, M. Morin mettait environ 30 minutes à aller porter son fils de 15 ans à son école, et 25 minutes pour revenir chez lui. Aujourd’hui, le temps de trajet a carrément triplé.

« Je me suis rendu compte que ça me prendrait moins de temps d’aller en Beauce chez mon père, que de faire le trajet aller-retour pour aller chercher mon fils », dit-il en riant.

Changement de programme

Résultat : Mme Robertson et M. Morin se sont résignés à revoir l’horaire de garde, à contrecœur.

Au lieu de voir leur enfant toutes les deux semaines, c’est seulement la fin de semaine qu’ils l’auront à la maison.

« Mais même le vendredi, ça me prend 3 h 15 pour faire l’aller-retour et même chose le dimanche quand je le ramène chez sa mère. Ça fait plus de six heures où je ne peux pas passer de temps de qualité avec », regrette celui qui travaille au port de Montréal.

Trois ans

Pour les deux parents, difficile de voir comment la situation pourra s’arranger, car les travaux doivent s’étirer sur au moins trois ans.

Certains tentent de s’arranger comme ils le peuvent.

« Comme il est grand, il va bientôt pouvoir prendre les transports en commun pour nous aider un peu à alléger les temps de trajet pour, au moins, rejoindre Montréal. Sauf que là encore, ça va coûter très cher en titres de transport pour aller de Sainte-Julie à Longueuil, puis de Longueuil à Montréal », déplore M. Morin.

De son côté, Mme Robertson pense réaménager son horaire de travail pour éviter le trafic et les énormes bouchons de circulation.

« Ça va être beaucoup d’adaptation, mais c’est juste vraiment triste qu’il n’y ait aucune autre solution », lance-t-elle.