Difficile de se faire soigner partout au Québec

Lits fermés, blocs opératoires au ralenti, accouchements transférés : le manque criant de personnel paralyse le réseau de la santé comme jamais, déplorent des médecins. Pendant ce temps, les listes d’attente fracassent des records.

Le Journal a recensé tous les bris de services dans le réseau (voir plus bas). Premier constat : toutes les régions sont touchées.

À l’hôpital de Saint-Jérôme, 81 lits dans deux unités sont fermés depuis bientôt un an.

À l’hôpital de Lachine, deux salles d’opération sur trois sont fermées.

En Outaouais, seulement 34 % des salles d’opération des hôpitaux de la région sont utilisées.

Bien que l’automne soit normalement une période où le réseau roule à fond de train, la pénurie de personnel plombe sérieusement la cadence.

« On dépend de tellement de personnel, il faut des médecins, des infirmières, des inhalothérapeutes, des préposés... C’est une chaîne et n’importe quel maillon qui manque, tout s’écroule, explique le Dr Lior Bibas, un cardiologue qui travaille aux soins intensifs de l’hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil. Comme médecin, je suis découragé de la situation. Je ne vois pas comment on peut s’en sortir. »

Un point de rupture

Pendant ce temps, des records d’attente s’additionnent :

160 684 Québécois patientent pour obtenir une chirurgie au Québec

17 691 aînés espèrent recevoir des soins à domicile

4381 personnes âgées attendent une place en CHSLD

Selon le regroupement Médecins québécois pour le régime public (MQRP), la détérioration du réseau atteint un « mur ».

« En ce moment, il y a comme un point de rupture, on a atteint une situation sans précédent, constate la Dre Karyne Pelletier. On a laissé un problème grossir et se gangrener. C’est difficile à gérer, et ça va coûter plus cher. »

Trop loin pour se faire soigner

Dans les Laurentides, le manque criant de personnel rend la situation critique à plusieurs endroits. Selon la Coalition santé Laurentides, les infrastructures sont les mêmes qu’il y a 30 ans, mais la population a pratiquement doublé.

« Mon inquiétude, c’est que les gens ne se fassent pas soigner. Si c’est trop loin, les gens n’iront plus. La maladie va peut-être empirer, ça va coûter encore plus cher au système de santé », déplore le président de cette coalition, Marc L’Heureux.

Selon la Dre Pelletier, la solution passe par l’ajout de personnel dans le réseau public, et non pas de nouvelles structures.

« On multiplie les lieux physiques plutôt que de staffer ce qui existe déjà, dit-elle. On est découragés que les solutions proposées veuillent toujours réinventer la roue, comme créer un nouveau mini-hôpital [privé]. On a les lieux, mais il faut améliorer les conditions de travail pour retenir le personnel. »

– Avec la collaboration d’Hugo Duchaine et de Louis Deschênes

Le Journal a recensé tous les bris de services dans le réseau de la santé auprès des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS). Voici la liste de tout ce qui est présentement fermé.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Certains services sont modulés en fonction du personnel disponible

Hôpital de Dolbeau-Mistassini

Fermeture sporadique du service d’obstétrique la fin de semaine

1 salle d’opération fermée 3 jours par semaine

1 salle d’opération fermée 3 jours par semaine

1 salle d’opération

Capitale-Nationale

CHU de Québec

5 salles d’opération sur 48

Mauricie-Centre du Québec

Centre hospitalier de Trois-Rivières

27 lits

2 salles d’opération

4 lits

1 salle d’opération

1 salle d’opération

8 lits

2 lits de surveillance cardiaque fermés

L’urgence ferme à 20 h plutôt qu’à minuit (en attendant l’arrivée de nouveaux médecins)

Estrie

L’ensemble des blocs opératoires de la région fonctionnent à 80 %

42 lits fermés

Hôpital de Coaticook

Urgence ouverte partiellement (de 8 h à 22 h)

Montréal

Institut neurologique (CUSM)

1 à 2 salles d’opération sur 4

1 salle d’opération sur 10

2 salles d’opération sur 3

Urgence fermée aux ambulances de 19 h 30 à 7 h 30

29 lits

3 lits aux soins intensifs

25 lits

3 lits aux soins intensifs

Fermetures de 4 lits sur 12 en soins néonataux. Des transferts de femmes qui vont accoucher sont prévus lorsque c’est possible.

1 salle d’opération sur 4

Diminution des services externes en physiothérapie (5 jours par semaine). Des usagers sont transférés à l’hôpital du Lakeshore.

2 lits sur 8 aux soins intensifs

2 lits sur 7 aux soins intensifs

2 lits sur 4 à l’unité coronarienne

Fermeture d’une salle d’opération réservée aux cataractes (sur un total de 7). Les patients sont envoyés dans une clinique privée.

Fermeture partielle de 1 salle sur 3 d’électrophysiologie

Annulations « sporadiques » de chirurgies

1 salle d’opération sur 13

6 lits de soins intensifs sur 30

8 lits d’hospitalisation

2 salles d’opération sur 10

2 salles d’opération sur 10 Hôpital Jean-Talon

2 salles d’opération sur 5

Outaouais

Situation « précaire » dans plusieurs services d’imagerie, des laboratoires et des unités de soins

Les blocs opératoires des hôpitaux fonctionnent à 34 %. Au moins, des ententes avec des cliniques privées de chirurgie permettent d’atteindre 88 % d’activité.

5 lits de soins intensifs fermés

36 % des lits de médecine/chirurgie ne sont pas disponibles

Hôpital du Pontiac (Shawville)

Pas de service d’obstétrique depuis février 2020

Centre de cancérologie de Gatineau

Bris de service partiel en radiothérapie pour les résidents d’Abitibi-Témiscamingue

Côte-Nord

Hôpital de Port-Cartier

Urgence fermée aux patients classés non urgents entre 20 h et 8 h

Service de radiologie partiel

Gaspésie

Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts

Obstétrique : une infirmière sur place de 8 h à 16 h. Les patientes sont prises en charge par l’urgence ou envoyées à Matane

Chaudière-Appalaches

Hôtel-Dieu de Lévis

2 salles d’opération sur 8

Laval

Cité-de-la-Santé (Laval)

Bris de service pour les traitements antagonistes aux opioïdes.

Lanaudière

48 lits fermés en CHSLD

Hôpital de Joliette

2 salles d’opération

37 lits

2 salles d’opération 37 lits Pierre-Le Gardeur

2 salles d’opération

Laurentides

Hôpital de Saint-Jérôme

2 salles d’opération sur 8

81 lits dans deux unités de médecine

Imagerie médicale et scopie : transférés ailleurs, sauf les urgences

1 salle sur 2 d’échographie cardiaque

1 salle d’opération sur 7

3 lits de soins intensifs sur 12

2 lits de soins intensifs

Imagerie médicale de nuit

10 à 14 lits sur 42 dans l’unité de médecine

3 lits pédiatriques

Mammographies (sauf les urgences)

Montérégie

Hôpital Charles-Le Moyne (Longueuil)

3 salles d’opération sur 10

30 lits

38 lits

1 salle d’opération sur 4

Ces CISSS n’ont pas répondu au Journal :

Capitale-Nationale

Bas-Saint-Laurent (refus)

Abitibi-Témiscamingue