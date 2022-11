D.J. Smith a la confiance des Sénateurs, mais...

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, estime que l’entraîneur-chef D.J. Smith demeure l’homme de la situation, sauf que les 10 prochains matchs de l’équipe seront cruciaux à ses yeux.

Dorion a discuté avec les médias, lundi, à la veille de la visite des Canucks de Vancouver au Centre Canadian Tire. Les victoires se font plutôt rares dans la capitale fédérale ces temps-ci, les «Sens» se trouvant au cœur d’une séquence de cinq défaites. Pourtant, plusieurs observateurs les voyaient obtenir du succès grâce à l’acquisition de Claude Giroux, Alex DeBrincat et Cam Talbot, notamment, au cours de la saison morte. Cependant, l’équipe tarde à se mettre en marche et occupe la cave de la section Atlantique, ce qui a catalysé les rumeurs concernant Smith.

«Pierre Dorion est très loyal et D.J. a accompli un très bon travail. Il a prouvé qu’il peut gagner. Je n’accorde pas de votes de confiance, il n’y a pas un besoin d’en émettre. D.J. est notre entraîneur et il sera encore», a cependant déclaré le DG, tel que rapporté par le quotidien «Ottawa Sun», avant d’ajouter que les 10 rencontres à venir constitueront un «pivot».

Quant au principal intéressé, il sait que le sport professionnel réserve un destin cruel à ceux qui ne gagnent pas. Ce monde ne jure que par les résultats et Smith souhaite en voir de bien meilleurs sous peu.

«Je suis un grand garçon. Je suis au courant que nous devons remporter des matchs de hockey, a-t-il affirmé. Il y a beaucoup de raisons que nous pourrions souligner et qui nous empêchent de présenter une fiche supérieure. Maintenant, c’est le temps d’agir.»

Affreux à l’étranger

Si les Sénateurs veulent grimper les échelons au classement, ils devront à tout prix se ressaisir à l’étranger. Ils ont échappé leurs quatre rencontres en territoire ennemi cette saison. Et justement, dans ces fameux 10 duels qui s’en viennent, il y aura un séjour dans le sud-ouest des États-Unis du 21 au 27 novembre, face aux trois clubs californiens ainsi qu'aux Golden Knights de Vegas. La formation visitera également les Devils du New Jersey et les Flyers de Philadelphie cette semaine.

-Par ailleurs, l’attaquant Josh Norris ne subira pas d’opération à l’épaule, d’après Dorion. Plus d’informations sur son cas seront divulguées en janvier. Pour ce qui est d’Alex Formenton, toujours sans contrat, le DG a précisé n’avoir rien de neuf à révéler. Les deux parties doivent conclure un pacte d’ici le 1er décembre afin que le hockeyeur puisse jouer cette saison.