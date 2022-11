Faut-il se réjouir du beau temps?

Nous sommes en plein automne et les températures sont des plus clémentes. En fin de semaine, à Montréal, on pouvait déambuler dehors en manches courtes. La belle vie !

Samedi, j’ai passé la soirée sur une terrasse. Je me sentais vraiment comme si c’était une belle soirée du mois d’août. Pourtant, mes gorgées de sangria passaient quelque peu de travers.

Cette semaine, j’ai passé beaucoup de temps au parc. Il faisait si beau, les gens avaient l’air heureux. Pourtant, il semblait souffler un vent de malaise.

La fin de semaine passée, j’ai fait un barbecue avec mes amis. Pourtant, c’est comme si mes grillades avaient un petit goût amer.

Je n’ai pas été capable de profiter totalement des belles journées chaudes et ensoleillées que l’on a eues récemment. Il m’est impossible d’oublier mes inquiétudes concernant le climat et l’avenir de l’humanité sur cette planète.

Et vous, êtes-vous capables de profiter pleinement du beau temps ?

La réalité en face

Selon les données météorologiques, jamais il n’a fait aussi chaud pendant le mois de novembre dans la province. D’ailleurs, samedi dernier, plusieurs régions du Québec ont fracassé leur record de la journée la plus chaude du mois de novembre.

Si cette chaleur inhabituelle persiste, les conséquences pourraient être graves, sur certaines récoltes par exemple.

« Les huit dernières années sont en passe de devenir les huit années les plus chaudes jamais enregistrées, sous l’effet de l’augmentation constante des concentrations de gaz à effet de serre et de la chaleur accumulée », peut-on lire dans le dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale.

Même si le soleil brille de mille feux ces derniers jours, je souhaite que nous ne nous laissions pas aveugler.

Que cette chaleur dans la province soit le résultat des changements climatiques ou non, j’espère simplement que le beau temps ne nous fera pas oublier qu’on a du pain sur la planche pour s’assurer de préserver un climat potable pour les générations à venir.