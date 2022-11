Huit ans réclamés pour un préposé aux bénéficiaires qui a agressé et épié 55 patientes

Un ex-préposé aux bénéficiaires devrait écoper de huit ans et quatre mois de détention pour avoir agressé sexuellement une quinzaine de femmes dans une unité de psychiatrie en Montérégie, en plus d’en avoir épié d’autres.

C’est la suggestion commune faite cet après-midi au juge Éric Simard dans le dossier d’André Tougas, qui a commis attouchements, gestes de masturbation et voyeurisme sur pas moins de 55 patientes vulnérables. Le magistrat se laisse 48 heures de réflexion avant de rendre sa sentence, au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Trois ans après s’être fait passer les menottes en février 2018, l’homme de 58 ans a plaidé coupable à des chefs d’agression sexuelle, de possession de pornographie juvénile et de voyeurisme.

Au moment des faits, il travaillait au Département de psychiatrie de l’hôpital du Haut-Richelieu auprès de patientes sous sédation ou aux prises avec des problèmes cognitifs.

Clé USB trouvée

Ses actes odieux ont été dévoilés grâce à Éric Gendron et sa conjointe, qui lui ont acheté un manteau de motoneige usagé sur Facebook.

Photo d'archives

Dans l’une des poches, le couple qui réside au Centre-du-Québec a trouvé une clé USB contenant des photos et des vidéos troublantes, montrant notamment l’agresseur en pleine action. Il a immédiatement contacté à la Sûreté du Québec.

« Pour une fois que ma curiosité a été bénéfique. Si j’ai pu empêcher qu’il y ait d’autres victimes, c’est tant mieux », avait rapporté fièrement la conjointe Annie Langlois à l’époque, en entrevue avec le Journal.

« Ils ont eu la sagesse d’aller voir la SQ et c’est de cette façon que l’enquête a débuté », a tenu à féliciter le procureur de la Couronne Me Nicolas Rochon.

Photo d'archives

Tougas s’est entre autres filmé en train d’agresser sexuellement 15 femmes en leur touchant les parties intimes. La plupart de ses victimes étaient sous forte médication, et avaient soit des déficiences intellectuelles ou des troubles cognitifs.

La clé USB contenait aussi des images de patientes couchées nues dans des lits d’hôpitaux. Puis, on a également retrouvé de la pornographie juvénile et plus de 1000 fichiers de nudité montrant de jeunes mineures.

Encore plus de fichiers

Les policiers ont ensuite perquisitionné son domicile à Saint-Jean-sur-Richelieu, où ils ont fait la découverte d’encore plus de fichiers de voyeurisme et d’agressions sexuelles sur des patientes de l’hôpital ainsi que des centaines de photos de pieds d’employées et de patientes.

Une trentaine de ses victimes, dont six ont été agressés sexuellement, n’ont toujours pas été identifiées à ce jour, a fait savoir Me Rochon.

Vu le temps passé en détention préventive depuis son arrestation en février 2018, il resterait à Tougas seulement 15 mois à purger avant d’être libéré si le juge entérine la suggestion commune mercredi.

À sa sortie du pénitencier, l’agresseur aura une probation de trois ans pendant laquelle il ne pourra pas occuper un emploi dans un contexte de soin ou le mettant en position de confiance vis-à-vis des gens vulnérables.