Le syndicat régional de la FIQ dépose ses demandes

Le syndicat régional de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a adressé lundi ses demandes au bureau de la PDG du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé, en vue du renouvellement de sa convention collective.

Quatre hôpitaux sont actuellement aux prises avec des ruptures de services dans la région, soit à Jonquière, Alma, Dolbeau-Mistassini et Roberval.

Selon le syndicat des professionnels en soin, un changement de cap est plus que nécessaire, et ce changement passe par l'amélioration des conditions de travail.

«On veut que le réseau de la santé change réellement de culture», a clamé la présidente régionale de la FIQ, Julie Boivin.

Ce sont 80 % des membres qui ont pris part aux consultations. C’est la première fois qu’autant de professionnels en soin dans la région sont au rendez-vous.

«Ça veut dire qu'elles s'intéressent énormément à leurs conditions de travail et qu'elles seront mobilisées avec nous pour justement arriver à avoir de meilleures conditions de travail», a-t-elle souligné.

Leurs revendications visent trois enjeux: la rémunération, la charge de travail et la conciliation travail et vie personnelle. La FIQ a souligné que des gains devaient être obtenus dans chacune de ses trois sphères.

«Il faut s'attaquer à tous les fronts en même temps. Il faut être attractif, il faut aller chercher nos étudiantes, il faut leur démontrer que les conditions de travail s'améliorent pour qu'elles puissent vouloir venir dans le réseau public. Il faut travailler sur la rétention de personnel, il faut éviter que nos 0-5 ans quittent et il faut aussi éviter que nos autres plus anciennes et qui ont vraiment de l'expérience quittent pour aller vers le réseau privé», a mentionné Mme Boivin.

Attractivité et rétention

Trop souvent, les professionnels en soin quittent le navire en raison des conditions de travail. La FIQ ajoute qu’il est grand temps de renverser la vapeur si on ne veut pas que le bateau coule.

«Je rencontre les étudiantes dans les cégeps et les CFP [Centres de formation professionnelle] et souvent, quand je les rencontre et quand je reviens faire une tournée sur le plancher 4-5 ans après, il y en a plusieurs qui ne sont plus là. Il faut qu'on soit capable de les retenir», a observé Bianca Morin-Tremblay, vice-présidente régionale pour la FIQ et responsable régionale des négociations.

«On a du monde qu'on ne penserait jamais qu'ils partiraient parce qu'ils ont déjà 10 ans d'ancienneté. Mais plus ça va, plus il y en a et c'est tout le temps relié aux conditions de travail», a expliqu” l’infirmière et agente syndicale Valérie Privé.

C'est pourquoi la FIQ demande, entre autres, une abolition du temps supplémentaire obligatoire.

«C'est ce qui mine le travail des professionnels en soin sur le terrain. Et ça prend une loi sur les ratios et, du moment où les professionnels en soin vont avoir un nombre de clients cible pour la clientèle qu'ils desservent, les soins vont être améliorés et le travail des professionnels en soin sera grandement amélioré aussi», a soutenu Julie Boivin.

«On a eu des mesures incitatives avec des supplémentaires à taux double et plein de primes et plein de choses au niveau monétaire. Là on n'a plus rien de ça à part le supplémentaire à taux double», a déploré Josée Marcoux, infirmière auxiliaire et agente syndicale.

Une mise à niveau à la hauteur de 6 % pour compenser l'inflation et une hausse de 4 % à compter du 1er avril 2023, pendant 3 ans, font aussi partie de leurs revendications.

«C'est à leur tour de faire leur part aussi pour nous donner un petit coup de pouce et essayer d'attirer des gens dans la profession aussi», a ajouté Mme Marcoux.

«Là nos membres sont vraiment à l'arrière de nous donc s'il veut que le réseau fonctionne, je pense qu'il va falloir qu'il y croie et qu'il se rende compte qu'il n'a pas le choix. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean on est reconnu comme une “gang” qui se tient et qui brasse et on a l'intention d'être encore comme ça», a enchaîné Mme Morin-Tremblay.

Les professionnelles en soin n'hésiteront pas à se mobiliser davantage pour faire appliquer leurs revendications. Leur convention collective prendra fin le 31 mars prochain.