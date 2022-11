L’entraîneur-chef de l’Inter Miami CF restera

L’Inter Miami CF a accordé lundi une prolongation contractuelle à son entraîneur-chef Phil Neville.

Les clauses de la nouvelle entente n’ont pas été dévoilées, l’organisation floridienne précisant que le pacte a été conclu «à l’aube» de l’année 2023.

Embauché en janvier 2021, Neville a mené sa troupe en éliminatoires de la Major League Soccer (MLS) cette année. Elle a pris le sixième rang de l’Association de l’Est avec 48 points avant de s’incliner devant le New York City FC au premier tour.

«C’est un grand honneur pour moi de demeurer à l’Inter Miami. J’ai toujours pensé à long terme et j’ai toujours voulu rester ici pour une période prolongée. Selon moi, nous sommes dans les premières étapes de la croissance de ce club et de son processus de construction. On a réalisé de beaux progrès dans les deux dernières campagnes, mais notre mission n’est pas terminée. [...] Nos attentes, c’est de gagner», a déclaré le pilote par voie de communiqué.

«Phil a aidé l’Inter Miami à bâtir une culture gagnante et nous croyons que notre collaboration, notre communication et notre façon de faire ont commenté à rapporter. Nous sommes prêts pour la route devant nous et avons confiance d’aller dans la bonne direction», a pour sa part indiqué le directeur sportif Chris Henderson.

Au cours d’une dernière saison morte occupée suivant une exclusion des éliminatoires, Neville a mis la main sur 18 joueurs ayant contribué aux 14 victoires du club en 2022.