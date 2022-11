Nassib El-Husseini et Khosro Berahmandi remportent le Prix Charles-Biddle

L’entrepreneur Nassib El-Husseini et l’artiste peintre Khosro Berahmandi ont tous deux mis la main sur le Prix Charles-Biddle 2022.

Accompagnée d’une bourse de 5000 $, cette distinction souligne l’apport de personnes ayant immigré au Québec et dont l’engagement professionnel et personnel contribue au développement culturel et artistique de la province.

Lauréat du volet régional, l’artiste visuel Khosro Berahmandi, originaire de Téhéran, en Iran, a réalisé plus de 50 expositions collectives et individuelles au Canada, en Europe et aux États-Unis. Par son travail, il contribue à sensibiliser à la richesse et à la diversité des cultures de l’Asie et fait de l’interculturalisme son cheval de bataille pour combattre les stéréotypes raciaux et démanteler les préjugés envers les personnes d’origine asiatique.

Joël Lemay / Agence QMI

Le PDG du collectif circassien Les 7 doigts, Nassib El-Husseini, est pour sa part lauréat du volet national et international. Doctorant en science politique de l’UQAM, le parcours professionnel du Libanais d'origine prend un tournant majeur en 2003 quand sa route croise celle de sept artistes issus du Cirque du Soleil déterminés à apposer leur marque dans le monde du cirque moderne. Aujourd’hui, Les sept doigts est l’une des compagnies québécoises présentant annuellement le plus grand nombre de spectacles à l’étranger.

Les prix ont été remis lundi lors de l’événement de lancement de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), en collaboration avec la Culture pour tous.

La Fabrique culturelle de Télé-Québec a d’ailleurs consacré une capsule vidéo à chacun d’eux.