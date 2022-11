Pour le mieux-être des enfants

Avec le retour de son événement en présentiel, le Centre Durocher a amassé un montant record de 209 740 $ au profit des enfants de la Basse-Ville de Québec lors de son 48e cocktail-bénéfice, présenté le 2 novembre sous la présidence d’honneur de Jean-François Lafrance, pharmacien propriétaire, des pharmacies Jean-François Lafrance, affiliées à Familiprix. Ce montant permettra au Centre Durocher d’offrir des services éducatifs et préventifs auprès des enfants moins favorisés, et leurs familles, améliorant ainsi leurs conditions de vie en les aidant à développer leur plein potentiel afin qu’ils deviennent des adultes signifiants. Sur la photo, de gauche à droite : Kevin Dubeau, président de la Corporation du Centre Durocher ; Éric Cadorette, directeur adjoint du Centre Durocher, et Jean-François Lafrance, président d’honneur du cocktail 2022.

Prix Louis-Hébert

Félicitations à la pharmacienne Marie-France Demers, professeure agrégée à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, qui s’est vu attribuer récemment la plus haute distinction de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), soit le prix Louis-Hébert. Ce prix souligne la carrière d’un membre actuel ou d’un ancien membre de l’OPQ qui s’est distingué de façon soutenue par son engagement envers la profession, son rayonnement à l’intérieur et à l’extérieur de son milieu d’exercice et son éthique élevée, ce qui en fait un modèle de référence pour la profession. Depuis 1997, Mme Demers exerce la pharmacie clinique à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, au sein d’une clinique d’intervention précoce pour les jeunes en début d’évolution de psychose. Sur la photo, Marie-France Demers reçoit son prix des mains de Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec.

Avocats sans frontières Canada

Mine de rien, la plus grande organisation de coopération internationale de la Capitale-Nationale, Avocats sans frontières Canada (ASFC), a souligné récemment son 20e anniversaire en présentant des témoignages des employés des pays d’interventions, une exposition photo sur les 20 dernières années en 20 résultats et une nouvelle image de marque. La soirée a aussi permis d’amasser 413 000 $ pour que justice soit faite dans les pays où l’organisation intervient. En 20 ans, ASFC a accompagné des milliers de personnes en situation de vulnérabilité (plus de 120 000 personnes seulement l’an dernier), a déployé 915 missions dans 39 différents pays et est passé de trois bénévoles à 140 employés. Sur la photo, Me Pascal Paradis, cofondateur et directeur général d’ASFC, est en compagnie de Me Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), marraine du 20e anniversaire d’ASFC.

En souvenir

Le 07 novembre 2021. Dans une soirée digne d’un scénario hollywoodien, Bruno Marchand (photo) remporte la mairie de Québec par 834 voix, à la suite d’une remontée spectaculaire et après que son adversaire Marie-Josée Savard eut été déclarée gagnante trop tôt en soirée.

Anniversaires

Lorde (photo), auteure-compositrice-interprète et productrice, 26 ans... Pascal Leclaire, ex-gardien de but de la LNH (Ottawa), 40 ans... David Guetta, DJ français, auteur-compositeur, producteur de disques et remixeur, 55 ans... Franck Dubosc, humoriste et acteur français, 59 ans...

Disparus

Le 7 novembre 2021 : Hélène Charbonneau (photo), 92 ans, bibliothécaire québécoise spécialiste en littérature pour la jeunesse... 2018 : Gratien Paquet, 77 ans, fondateur du Groupe Paquet sur la Rive-Sud de Québec... 2016 : Leonard Cohen, 82 ans, poète légendaire montréalais...