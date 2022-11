[SONDAGE] Possible successeur à Dominique Anglade au PLQ: Denis Coderre, seul prétendant potentiel à se démarquer

Parmi une dizaine de successeurs potentiels à la cheffe libérale démissionnaire Dominique Anglade, seul l’ex-maire de Montréal, Denis Coderre, semble se démarquer, indique un tout nouveau sondage Léger.

• À lire aussi: Six candidats pour remplacer Dominique Anglade à la chefferie du PLQ

• À lire aussi: Démission d’Anglade: «la bonne décision», selon d’ex-élus

Selon ce coup de sonde Léger–Le Journal–TVA–QUB, mené du 4 au 6 novembre auprès de 1028 électeurs québécois, tout près d’un sympathisant libéral sur cinq (17%) considère que M. Coderre serait le mieux placé pour remplacer Mme Anglade à la tête du Parti libéral du Québec (PLQ).

« C’est davantage lié à la notoriété du personnage », a analysé le sondeur Jean-Marc Léger, sur LCN.

Le niveau d’intérêt des répondants libéraux envers 10 autres personnalités proposées dans les choix de réponse est de loin inférieur à celui dont bénéficie M. Coderre.

Toujours auprès des sympathisants libéraux, les ex-ministres libéraux Gaétan Barrette et Pierre Moreau obtiennent chacun 4% d’appuis, tout comme la PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, alors que la députée libérale Marwah Rizky, qui vient d’accoucher, obtient 3%.

Aucun appui pour André Fortin

Ces dernières ont toutes deux écarté la possibilité de briguer la chefferie du Parti libéral. C’est du moins ce qu’ont affirmé Mme Brochu à Radio-Canada et Mme Rizky à notre Bureau parlementaire, depuis l’annonce du départ de Mme Anglade

Devenu récemment analyste politique à La Joute, Gaétan Barrette a également fermé la porte: « que ça soit très officiel : c’est non la réponse (...) je ne ferai pas ce saut-là », a-t-il assuré.

Au moment où le sondage a été effectué, personne (0%) chez les libéraux ne semblait voir en André Fortin ou Joel Lightbound un futur chef du PLQ.

L’ex-chef intérimaire Pierre Arcand, qui ne s’est pas représenté le 3 octobre dernier, récolte 2 % alors que Marc Tanguay, Alexandre Cusson et François-Philippe Champagne obtiennent un maigre 1 % d’appuis. Les deux tiers des répondants ont refusé de se prononcer parmi les choix proposés.

Avec des pourcentages aussi faibles, on est dans « la marge d’erreur », note M. Léger, et somme toute, personne n’est clairement en vedette. « Le champ est libre, c’est vraiment une course ouverte », a illustré M. Léger.

55 % des libéraux appuyaient Anglade

Avant même que Dominique Anglade ne confirme son départ, près d’un Québécois sur deux (46 %) préférait qu’elle quitte, un souhait partagé par à peine le quart (24%) des sympathisants libéraux. Parmi eux, ils étaient presque autant (21%) à ne pas répondre.

En revanche, 55 % des répondants libéraux voulaient qu’elle reste cheffe, comparativement à 19 % auprès de l’ensemble des répondants. « L'appui populaire n'était plus là », a résumé Jean-Marc Léger.

MÉTODOLOGIE : Sondage réalisé auprès de 1 028 électeurs québécois recrutés aléatoirement à l’aide du panel en ligne de LEO. Les données ont été collectées du 4 au 6 novembre 2022. Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais à titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1 028 répondant-e-s est de ± 3,1%, et ce 19 fois sur 20.