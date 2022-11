Il y avait beaucoup d’amour et de fierté sur le tapis rouge du film Au nord d’Albany présenté en grande première au cinéma Impérial dans le cadre du festival Cinemania lundi soir. Entre Marianne Farley et Céline Bonnier notamment; la réalisatrice comparant son actrice principale à un Stradivarius et la comédienne, parlant de coup de foudre professionnel avec la réalisatrice qui a déjà été nommée aux Oscars.

Hyper excitée, fébrile et fière : voilà comment a expliqué se sentir la réalisatrice et productrice Marianne Farley quelques minutes avant de présenter son film Au nord d’Albany pour la première fois devant public. Il faut dire que la réalisatrice - nommée aux Oscars 2019 pour son court métrage Marguerite dans la catégorie du Meilleur Live Action Short - attendait ce moment depuis plus de deux ans; la pandémie ayant retardé de nombreuses étapes de création de son long-métrage.

« Je suis très heureuse de retrouver mes acteurs ce soir, a-t-elle lancé. Ils sont tellement beaux et bons. Je suis choyée d’avoir pu travailler avec eux. Je suis fière de l’avoir fait dans un contexte pandémique, et fière de cette équipe qui est si généreuse. Céline Bonnier est l’une de nos grandes actrices au Québec. »

Coups de foudre

Même son de cloche chez Céline Bonnier qui se souvient de sa première rencontre avec la réalisatrice pour parler du projet... sur un banc de parc lors d’une forte vague de la pandémie. L’interprète de la mère dans Au nord d’Albany a vanté le caractère rigoureux et l’intelligente de la cinéaste.

« J’ai trouvé le scénario très juste, très beau et très touchant, a ajouté la comédienne de 57 ans. Ce fut exigeant de tourner en pleine pandémie avec toutes les règles qui retardait tout, mais on a réussi. J’ai aussi eu un autre coup de foudre, pour la jeune Zeneb Blanchet (qui joue le rôle de sa fille adolescente Sarah) qui est toute une actrice. »

L’actrice - que l’on verra à partir du 15 décembre prochain dans Fragments, la nouvelle série de Serge Boucher - y tient le rôle d’Annie, une mère monoparentale de deux enfants fuyant Montréal pour les États-Unis afin de sauver sa fille. Celle-ci devra, au fil des événements, faire face à elle-même tout en allant à la rencontre des autres. La comédienne parle d’une femme très impulsive, très maternelle, mais qui joue aussi parfois le rôle « de fille de sa fille » pour décrire ce personnage qui lui été offert par Marianne Farley.

Un film sur la fuite

« Le film parle de rencontres, de relations entre êtres humains et de parentalité, a ajouté la cinéaste elle-même mère de deux garçons âgés de 12 et 18 ans. Le flash m’est venu lors d’une panne d’auto que j’ai vécue avec mes fils aux États-Unis et de l’anxiété que j’ai ressentie de m’être sentie seule. C’est un film sur la fuite, la parentalité et l’incommutabilité des gens entre eux parfois. »

Au nord d’Albany est d’ailleurs tiré d’un scénario qu’elle a coécrit avec son ex-conjoint et père de ses enfants, Claude Brie. « Nous avons décidé de travailler cette aventure et d’en faire un cadeau », a lancé la réalisatrice et productrice qui explique vouloir exploiter un angle, un genre et une manière de faire du cinéma chaque fois différent à travers ses œuvres.

Au nord d’Albany met aussi en vedette Eliott Plamondon (dans le rôle du fils), Rick Roberts, Kelly Depeault (que l’on a pu voir dans le film La déesse des mouches à feu), Frederic Pierre et Isabelle Giroux.

-Le film Au nord d’Albany de Marianne Forley se retrouvera sur les écrans du Québec le 2 décembre prochain

-La 28e édition du festival Cinemania se poursuit jusqu’au 13 novembre 2022