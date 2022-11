Un possible lien entre problèmes de sommeil et cancer du sein

Un sommeil de mauvaise qualité favoriserait l’inflammation des tissus mammaires et augmenterait le risque de cancer du sein, selon une étude menée par des chercheuses de l’Université de Laval.

L’étude, publiée dans la revue Cytokine, révèle qu’il existe une corrélation entre des caractéristiques de la qualité du sommeil et certains marqueurs inflammatoires associés au risque de cancer du sein.

Pour en arriver à cette conclusion, Sue-Ling Chang, Caroline Diorio et Francine Durocher, de la Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, ont mesuré «l’abondance de 11 marqueurs inflammatoires» dans les tissus mammaires de 165 femmes.

Les chercheuses ont aussi analysé le nombre moyen d’heures de sommeil par nuit chez les participantes, ainsi que la fréquence des épisodes d’insomnie au cours du dernier mois et la prise de médicaments prescrits pour aider au sommeil au cours de la dernière année.

Selon leurs recherches, les niveaux de protéines de trois des marqueurs et l’expression des gènes de deux marqueurs étaient plus élevés chez les participantes qui dormaient moins de 7 heures ou plus de 9 heures par nuit.

Chez les femmes ménopausées, plus la fréquence de l’insomnie augmentait, plus le niveau de protéines d’un marqueur était élevé.

Même observation pour les femmes ménopausées qui prenaient des produits pour faciliter leur sommeil.

«Nos résultats devront être confirmés auprès d’une plus grande cohorte de femmes, mais ils portent à croire qu’un sommeil de mauvaise qualité est associé à l’inflammation mammaire», a commenté Sue-Ling Chang.

Selon elle, les problèmes de sommeil touchent environ 30% de la population en générale, et 46% des femmes rapportent avoir des problèmes de sommeil chaque nuit.

«Le sommeil est une composante aussi importante que l’alimentation ou l’activité physique dans la prévention des cancers, a souligné la chercheuse. La question de la qualité du sommeil devrait d’ailleurs être abordée lors des visites médicales. Comme le sommeil fait partie des habitudes de vie qui sont modifiables, on pourrait envisager le recours à des interventions visant l’amélioration de la qualité du sommeil comme approche de prévention du cancer du sein.»